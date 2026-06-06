É hoje! Brasil enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da Copa do Mundo
Carlo Ancelotti terá a última oportunidade de teste antes da estreia no Mundial
O Brasil encara o Egito neste sábado (06), às 19h (horário de Brasília), em Cleveland, no Cleveland Browns Stadium, em seu último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026.
A seleção canarinho vem em bom momento. No último amistoso, vitória com goleada contra o Panamá, no Maracanã, por 6 a 2. A boa atuação dos “reservas” na segunda etapa aumentou as possibilidades do técnico Carlo Ancelotti em mudar a formação até a estreia do Mundial, diante do Marrocos, dia 13 de junho.
O treinador italiano deve escalar o Brasil com: Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago e Vini Júnior.
O Egito também vem vivendo bom momento. Em seu último compromisso, bateu a Rússia por 1 a 0. Em três amistosos no ano, os egípcios tem dois triunfos e um empate.
A seleção africana deve entrar em campo com: El Shenawy; Hany, Fathy, Yasser, Rabia e Fatouh; Lashin, Trézéguet e Attia; Salah e Marmoush.
A arbitragem é toda mexicana. Apita o jogo Adonai Escobedo. Ele é auxiliado por Ibrahim Martinez e Maximiliano Gomez. O VAR é comandado por Carlos Rivero.