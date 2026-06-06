Livraria em Niterói é pioneira no país com escala 5x2 para seus funcionários

A livraria Panorama Romanceiro, localizada na rua José Clemente, no Centro de Niterói, abriu as portas pela primeira vez em 1970, e em abril desse ano, o fundador Adroaldo Peixoto, vendo os debates sobre mudanças de escala de trabalho sendo realizados no congresso, resolveu tomar a frente de outros empreendimentos e mudou os dias de trabalho de seus funcionários.

O empresário afirmou que nesses dois primeiros meses já sentiu logo de cara mudanças, principalmente na produtividade e no bem estar de seus contratados: "Nós sempre fomos a favor dessa escala (5x2), e temos muitos colaboradores aqui que são de São Gonçalo, então foi ótimo, os funcionários ficaram mais motivados, super contentes, e a clientela também. Outra coisa que mudamos também foi o horário, nós fechávamos sempre às 19 horas, e desde 2 de maio, passamos a fechar às 18 horas, pra eles terem mais uma hora de descanso, pra pegar ônibus, chegar em casa mais cedo. Eu acho que isso melhora a produtividade, a qualidade de vida dos funcionários e até a minha também".

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As mudanças não param por aí. Ele também fala que a mudança está perceptível no comportamento dos funcionários, que parecem mais motivados com a mudança na escala e do horário "Eles saem daqui às 18 horas alegres, pegam a mochila e tá todo mundo muito feliz; os estagiários, os funcionários. E também, por exemplo, sábado não tem que vir; tem gente aqui que é família de Araruama, aí vai lá sexta-feira à noite, volta domingo, se ele trabalha sábado já fica complicado, então, essa escala deixou o nossos funcionários muito mais motivados" disse.

"Eles saem daqui às 18 horas alegres, pegam a mochila e tá todo mundo muito feliz; os estagiários, os funcionários, todo mundo", disse Adroaldo | Foto: Enzo Britto

Questionado sobre algum ponto negativo observado com a mudança, Adroaldo respondeu: "Olha, eu não diria que seja negativo, por exemplo, sábado é um negócio que não tem muita lógica. Tem sábado que vende bem e tem sábado que não vende nada, então é uma questão de prioridade. São quatro dias a menos de venda (no mês), sendo que nesses quatro sábados que tem a loja aberta, dois ou três você não consegue ter movimento que pague sequer a luz. Então nossos funcionários gostaram muito e nossos fregueses compreenderam".

Em um ambiente que conta com mais de 700 mil exemplares, e com vendas de CDs e DVDs, além da programação de sebo, que envolve garimpos e compras de livros, o Panorama Romanceiro também é palco de um clube de livro gratuito por meio de inscrições.

Adroaldo conta que o acervo da livraria é variado, focado especialmente em material de humanas, como História, em Filosofia, em Direito, em Filosofia, Psicologia, Psicanálise, visto que é frequentada por professores e acadêmicos. O empresário também conta que inicialmente, a livraria tinha 90% dos livros novos, além de ser um espaço de papelaria, mas hoje a situação se inverteu. Segundo o fundador, 70% dos 700 mil livros são usados, contando com doações como algo essencial.

1/2 Livraria e Sebo, o Panorama Romanceiro tem um grande foco na área de humanas, variando em livros de acadêmicos e teóricos | Foto: Enzo Britto

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As encomendas são peça fundamental do negócio, além da presença dos clientes no sebo, o que transforma a experiência mais pessoal, segundo Adroaldo. O papel da encomenda vem justamente para suprir a imprevisibilidade do sebo e trazer um toque especial ao pedido do cliente "A gente tem um caderno de encomendas dessa grossura. Ele está lotado e a gente bota um preço mais barato e também a gente não cobra frete. A livraria é tocada de uma maneira mais humana. A pessoa chega, senta, conversa. Hoje a gente vive numa época de muita tecnologia. E existe aí uma geração de jovens, adolescentes, que não tem muito esse contato com o livro, tem muito celular, tablet." disse.

O empresário conta que tem uma clientela fiel, muito variada de idade, que inclusive foi compreensiva com as alterações de trabalho. "Nossos clientes compreenderam quando eu falo que isso é pra facilitar a vida dos nossos funcionários. A clientela aqui tem o bisavô, o avô, o pai, o filho, o neto e o bisneto que compram aqui, são seis gerações comprando aqui, uma clientela assim, muito fiel, que tem paixão pela livraria", acrescentou.

O local também se propõe a democratizar o acesso à leitura, com um cartaz na porta do comércio que resume a filosofia de seu fundador: “Se você gosta de ler e não pode comprar, entre e receba um livro de cortesia.” além de livros de preços variando da gratuidade aos R$ 1.500. Adroaldo deixa claro que isso não é apenas um slogan, e sim, uma forma de oferecer a leitura de um bom livro para toda a população.

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A livraria fica na Rua José Clemente, 68, no Centro de Niterói, com funcionamento das 9h às 18h. Parte do acervo pode ser acessado por meio da estante virtual e tem atualizações pelo Instagram @livrariapanoramaromanceiro

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca