Flamengo analisa possíveis meias e atacantes para comprar na janela do meio do ano

O Flamengo não tem previsão de grandes mudanças no elenco e muitas contratações para a janela do meio do ano, que tem início no próximo dia 20 de julho. A diretoria de futebol do clube busca focar em reforços para as posições de meias e atacantes da equipe, todos com um perfil bem traçado, principalmente com a característica de goleador.



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Os diretores e responsáveis pelo setor de contratação do clube carioca, José Boto e Leonardo Jardim, pretendem rejuvenescer o elenco de jogadores rubro-negro, logo um dos pontos para a concretização da compra de um jogador é a idade que ele possui, para além das suas habilidades físicas.

A média de idade que José e Leonardo estipularam seria de 28 anos, mas poderiam haver algumas exceções.

O clube carioca sente falta de jogadores goleadores na construção do seu elenco, assim, os diretores estão optando por atletas decisivos na hora da finalização da jogada, que tenham "faro" para gol e se façam mais presentes dentro da área de ataque.

Alguns dos nomes cogitados são: Taty Castellanos, do recém rebaixado West Ham, da Inglaterra, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, para o ataque. Além de Martin Ojeda, de 27 anos do Orlando City, da MLS, e do colombiano, de 21 anos, Juan Manuel Engifo, que se destaca no Atlético Nacional, de Medellín.

O diretor-técnico, José Boto, já possui algumas reuniões marcadas para definir oficialmente os reforços do Flamengo para a próxima janela da temporada.