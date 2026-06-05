Vivências Musicais chega à 7ª edição com aulas de música para jovens e adultos da APAE de Niterói

O projeto Vivências Musicais, iniciativa da Graviola Produções patrocinada pelo Sicoob e voltada à formação artística e inclusão social por meio da música, está de volta para mais uma edição. As aulas tiveram início no dia 5 de maio, marcando o começo de um novo ciclo de atividades com jovens e adultos com deficiência intelectual atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Niterói.

Nesta edição, o projeto disponibiliza 45 vagas para jovens e adultos com deficiência assistidos pela instituição. As oficinas acontecem duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, das 13h às 14h, com atividades de canto coral, instrumentos de percussão e flauta, além da oferta de lanche para os participantes durante o período das aulas.

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“O Vivências Musicais é um projeto no qual a música é a porta de entrada para que os alunos conheçam um mundo novo, cheio de possibilidades. É perceptível como os participantes potencializam suas habilidades sociais e ampliam seu repertório de vida durante o processo. Contribuir com esse encontro entre os alunos e o fazer musical é muito gratificante”, afirma Giulia Fiorani, produtora executiva do projeto.

Criado em 2017, no Rio de Janeiro, o Vivências Musicais já impactou mais de 280 alunos ao longo de sua trajetória. Desde 2020, o projeto é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com foco em regiões com acesso limitado à educação artística e projetos culturais. A iniciativa já formou turmas nos municípios de São Fidélis, Campos dos Goytacazes, Petrópolis e Niterói.

A metodologia do projeto valoriza o desenvolvimento rítmico, melódico e harmônico dos alunos, estimulando a criação, a improvisação e a expressão musical. O processo acontece de forma lúdica e busca incentivar a criatividade, respeitando as individualidades e os contextos de cada participante.

Ao final de cada ciclo, os alunos participam de uma apresentação aberta ao público, reunindo familiares e convidados. Em edições anteriores, o projeto contou com a participação de artistas como Hamilton de Holanda, Pretinho da Serrinha, Sandra Sá, Serjão Loroza, Buchecha e Arlindinho. O projeto conta com patrocínio do Sicoob.

Mais informações

Trevo Soluções em Comunicação – Assessoria de Comunicação da Graviola Produções

Raquel Gentil (raquel.gentil@trevocomunicativa.com.br)

Taianne Coelho (taianne.coelho@trevocomunicativa.com.br)

www.trevocomunicativa.com.br