Casal é preso após furtar peças de picanha em supermercado de Maricá

Um casal foi preso na tarde da última quarta-feira (4) após ser flagrado furtando peças de picanha em um supermercado localizado às margens da RJ-106, no distrito de Inoã, em Maricá.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), policiais militares do DPO de Ponta Negra foram acionados pela para verificar uma ocorrência de furto no estabelecimento. No local, uma testemunha relatou aos agentes que observou uma mulher escondendo peças de carne dentro de uma bolsa que estava no interior de um carrinho de compras. Após passar pelos caixas e seguir em direção ao estacionamento do supermercado, a suspeita foi abordada pela equipe de vigilantes da unidade.

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Durante a revista, foram encontradas seis peças de picanha escondidas na bolsa. Diante da situação, os policiais conduziram os envolvidos para a 82ª DP (Maricá), onde o caso foi apresentado à autoridade policial.

Segundo a PM, a mulher, de 44 anos, e o homem, de 48, permaneceram presos e foram autuados por furto. As seis peças de picanha foram recuperadas e devolvidas ao estabelecimento.

O caso foi registrado na delegacia da área, que ficará responsável pelas investigações complementares.