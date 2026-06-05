Ladrões de cabos levam surra de funcionários e acabam presos em Niterói; Vídeo!

Quatro homens foram presos na madrugada desta quinta-feira (4) após uma tentativa de furto de cabos em um estabelecimento comercial localizado na região do Barreto, em Niterói.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência na Rua Primeiro de Maio. No local, os agentes encontraram funcionários e testemunhas que relataram uma tentativa de furto ocorrida durante a madrugada.





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Segundo os relatos, diversos indivíduos tentaram subtrair fios de uma empresa situada na Avenida do Contorno, ao lado da quadra da escola de samba Viradouro. Os funcionários perceberam a ação e conseguiram impedir o crime, entrando em luta corporal com os suspeitos.

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Ainda conforme a ocorrência, quatro homens foram imobilizados pelos trabalhadores até a chegada da Polícia Militar. Em razão dos ferimentos sofridos durante a confusão, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar atendimento aos envolvidos.

Após os primeiros socorros, os suspeitos foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima e, posteriormente, conduzidos à 78ª DP (Fonseca) para registro da ocorrência. O caso foi posteriormente encaminhado para a 76ª DP (Centro).

Entre os detidos estão homens com idades entre 26 e 37 anos. Segundo a Polícia Militar, alguns deles possuíam anotações criminais anteriores por crimes como roubo, receptação, extorsão e furto.

A investigação do caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.