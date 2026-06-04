Procissão eucarística de Corpus Christi em SG reúne fiéis de mais de 30 paróquias

A festa é uma das mais tradicionais do país - Foto: Layla Mussi

A festa é uma das mais tradicionais do país - Foto: Layla Mussi

Inúmeros fiéis e devotos se reuniram para acompanhar a missa campal sobre o maior tapete de sal da América Latina, localizado no Centro de São Gonçalo, na tarde desta quinta-feira (4). A tradicional festividade religiosa este ano teve como tema “São Francisco, modelo de amor eucarístico”, em razão do Ano Jubilar Franciscano.

A missa foi celebrada, por volta das 16h, pelo Arcebispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Geraldo de Paula, no palco montado em frente a Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante, no Zé Garoto. O rito começou com músicas de adoração que deram o tom de devoção às ruas.

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A celebração contou com a presença de outros religiosos, como o padre Douglas Alves Fontes, responsável pela Igreja Matriz, o Vigário Epsicopal do Vicariato Alcântara, Adriano César e seminaristas do município. Em relação a autoridades civis, estava na celebração o prefeito Capitão Nelson (PL), junto com a primeira dama e outros políticos da cidade.

Milhares de pessoas acompanharam o cortejo | Foto: Layla Mussi

Logo em seguida, foi realizada a procissão eucarística, que passou por cima dos mais de 230 tapetes de sal e serragem, confeccionados durante todo o dia pelos fiéis de diversas paróquias e capelas, que se estendeu por mais de 2 km, saindo da Rua Coronel Moreira César, no Zé Garoto, até a Rua Dr. Nilo Peçanha, próximo ao Clube Mauá.

A Igreja Católica escolheu como tema para os tapetes de Corpus Christi, “São Francisco, modelo de amor eucarístico”, em alusão ao Ano Jubilar Franciscano. Fiéis e devotos enfrentam chuva durante o dia, e vento gelado de noite para demonstrar amor à Deus.

A celebração de missa foi u, dos momentos mais emocionantes da festa | Foto: Layla Mussi

“Quanto a eucaristia eu acho que o maior propósito que o cristão verdadeiro tem que realizar é estar presente hoje, nesse dia. A minha emoção maior, é em agradecimento por eu estar aqui com a minha família. Hoje estou aqui com meu esposo, com o padre que é um amigo, e meus filhos, então acho que hoje em dia a gente tem que estar firme pela nossa família”, disse a fiel do Rincão do Senhor, no Rocha, Edivania Carlos, 56 anos, nutricionista.

Desde as primeiras horas da manhã cerca de 30 paróquias concentraram seus fiéis nas ruas do centro da cidade, seja para dar origem aos tapetes, seja apenas acompanhando a missa e a procissão. Para alguns, essa rotina no dia de Corpus Christi já virou tradição.

“A procissão é tradição de família já, é o tapete é tradição de São Gonçalo. É maravilhoso está em paz com Cristo”, falou o motorista Bruno Oliveira, fiel da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Patronato.