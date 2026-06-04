Leivinha, ídolo do Palmeiras, morre aos 76 anos vítima de Alzheimer

Faleceu nesta quinta feira (4), João Leiva Campos Filho, o Leivinha, aos 76 ano vítima de câncer. O ex jogador foi um ídolo do Palmeiras e encantou o Brasil jogando na década de 70. “Craque com os pés e a cabeça”, escreveu o clube em nota.

Pela clube paulista foram 267 jogos e 108 gols, incluindo o bicampeonato brasileiro em 1972 e 1973. Leivinha também defendeu a Seleção Brasileira na Copa de 1974.

O meia-atacante parou cedo, aos 29 anos, por problemas físicos. Revelado na Portuguesa, ele ainda jogou no Atlético de Madrid e no São Paulo. Ao ser contratado pelo Palmeiras, afirmou: “Havia necessidade de ir para um time em que eu pudesse ser campeão”. E foi ao lado de outros craques que se consagrou um eterno ídolo.

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