Corpus Christi: Presidente da Alerj prestigia tapete de sal de São Gonçalo

Em São Gonçalo, a tradição reúne mais de 6 mil voluntários na confecção dos tapetes, utilizando cerca de 50 toneladas de sal - Foto: Divulgação

Em São Gonçalo, a tradição reúne mais de 6 mil voluntários na confecção dos tapetes, utilizando cerca de 50 toneladas de sal - Foto: Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Douglas Ruas, participou nesta quinta-feira (04/05), dia de Corpus Christi, das celebrações tradicionais do tapete de sal de São Gonçalo. No evento, destacou o avanço, na Casa Legislativa, do projeto de lei de sua autoria que reconhece o tapete de sal como patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro.

A proposta já recebeu aprovação em primeira discussão no plenário da Alerj e segue agora para segunda discussão. O projeto busca valorizar oficialmente uma tradição que há quase três décadas mobiliza milhares de gonçalenses durante a celebração de Corpus Christi.

Marco importante para a Igreja Católica, a solenidade celebra a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, por meio do sacramento do corpo e sangue de Cristo. Em São Gonçalo, a tradição reúne mais de 6 mil voluntários na confecção dos tapetes, utilizando cerca de 50 toneladas de sal, além de materiais como serragem, borra de café, pedrarias e tintas.

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-Sou nascido e criado em São Gonçalo, tenho um orgulho enorme dessa tradição que faz parte da memória afetiva de tantas famílias da nossa cidade. Desde criança acompanho a confecção dos tapetes ao lado dos meus pais. Ver essa manifestação de fé, união e dedicação tomando as ruas todos os anos é emocionante. O projeto que apresentamos na Alerj é uma forma de reconhecer oficialmente a importância cultural e religiosa dessa celebração para o nosso povo -afirmou Douglas Ruas.

Ao longo de mais de dois quilômetros de extensão, aproximadamente 240 tapetes são confeccionados entre a Rua Coronel Moreira César, no Zé Garoto, e a Rua Nilo Peçanha, nas proximidades do Clube Mauá, no Centro da cidade.

Os tradicionais tapetes representam cenas religiosas e remetem simbolicamente à entrada de Jesus em Jerusalém, transformando a celebração em um dos maiores símbolos culturais e religiosos de São Gonçalo.

Procissão

Às 15h, o deputado Douglas Ruas também participou da tradicional procissão de Corpus Christi, que saiu da Igreja de Sant’Ana, na Praça Onze, em direção à Catedral Metropolitana do Rio. Antes do início da caminhada religiosa, o parlamentar também se reuniu com bispos, padres e demais lideranças da Igreja Católica. A programação será encerrada com a Missa Solene na Catedral, uma das principais celebrações da data no estado.