Arena Copa confirma shows de L7nnon e Suel durante jogos do Brasil em Copacabana
A estrutura será montada na Praia de Copacabana, na altura da Avenida Princesa Isabel
Os torcedores que acompanharem os jogos da Seleção Brasileira na Arena Copacabana terão, além do futebol, uma programação musical gratuita. A organização do evento confirmou apresentações de artistas como L7nnon e Suel nos dias em que o Brasil entrar em campo pela Copa do Mundo.
A estrutura será montada na Praia de Copacabana, na altura da Avenida Princesa Isabel, e terá capacidade para receber até 10 mil pessoas. O espaço contará com telões para transmissão das partidas, praça de alimentação, bares e outras atrações voltadas ao público.
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A entrada será gratuita, mas os interessados deverão garantir o acesso por meio da retirada antecipada de ingressos na plataforma Sympla. Cada CPF poderá emitir até dois ingressos para o evento.