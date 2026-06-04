Arena Copa confirma shows de L7nnon e Suel durante jogos do Brasil em Copacabana

Os torcedores que acompanharem os jogos da Seleção Brasileira na Arena Copacabana terão, além do futebol, uma programação musical gratuita. A organização do evento confirmou apresentações de artistas como L7nnon e Suel nos dias em que o Brasil entrar em campo pela Copa do Mundo.

A estrutura será montada na Praia de Copacabana, na altura da Avenida Princesa Isabel, e terá capacidade para receber até 10 mil pessoas. O espaço contará com telões para transmissão das partidas, praça de alimentação, bares e outras atrações voltadas ao público.

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A entrada será gratuita, mas os interessados deverão garantir o acesso por meio da retirada antecipada de ingressos na plataforma Sympla. Cada CPF poderá emitir até dois ingressos para o evento.