Focado na recuperação de lesão, Neymar não viajará para o último jogo de preparação para a Copa do Mundo

Assim, o atacante entrará em campo na Copa do Mundo sem nunca ter tido uma experiência de jogo sob o comando de Ancelotti - Foto: Reprodução

Assim, o atacante entrará em campo na Copa do Mundo sem nunca ter tido uma experiência de jogo sob o comando de Ancelotti - Foto: Reprodução

Neymar não viajará junto com a equipe da seleção brasileira para o último jogo amistoso antes da Copa do Mundo. A partida será contra o Egito e acontecerá neste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos. O camisa 10 do Santos optou por ficar em Nova Jersey, avançando no tratamento de fisioterapia e intensificando a recuperação física

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O atacante foi diagnosticado, logo após a oficialização da convocação, com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. O brasileiro está correndo contra o tempo para tentar se recuperar antes da estreia do país na competição e ficar à disposição do comandante da equipe, o técnico italiano Carlo Ancelotti.

No início, a lesão de Neymar foi tratada pelo Santos como um edema, que é de tratamento mais simples, e, por isso, não houve grandes preocupações. O camisa 10 do clube se machucou na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

No entanto, ao realizar novos exames pela equipe médica da seleção, foi detectada uma lesão de grau 2, que é mais grave do que o resultado inicial divulgado pelo Santos. A confirmação da lesão foi feita pelo médico Rodrigo Lasmar, no último dia 28 de maio, que estipulou um prazo de recuperação entre duas e três semanas, a partir da data do anúncio.

Assim, o atacante entrará em campo na Copa do Mundo sem nunca ter tido uma experiência de jogo sob o comando de Ancelotti. Além disso, sua última partida vestindo a amarelinha foi em outubro de 2023, há quase 3 anos, quando lesionou gravemente o joelho esquerdo.

Mesmo sem poder jogar, Neymar marcou presença no último amistoso contra o Panamá, no último domingo (31), no Maracanã. O jogador ficou no banco de reservas, dando apoio aos companheiros, e foi ovacionado pela torcida presente no local após o apito final da partida.