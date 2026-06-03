Inmet emite aviso amarelo para queda de temperatura em 12 estados e DF

O Inmet indica risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios - Foto: Reprodução/Agência Brasil

O Inmet indica risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios - Foto: Reprodução/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um aviso amarelo, que indica perigo potencial, em razão da queda de temperatura nos próximos dias. O aviso tem início às 0h desta quinta-feira (4) e segue até as 12h de sábado (6).

Leia também:

São Gonçalo se prepara para o maior Corpus Christi da América Latina

OVNI ou montagem? Gonçalenses opinam sobre vídeo de suposto OVNI no Paraná

A previsão do instituto é de uma redução entre 3ºC e 5º C em 12 estados, mais o Distrito Federal. São eles: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Confira no mapa abaixo as áreas afetadas:

O alerta abrange cerca de 2, 6 mil municípios. De acordo com o Inmet, a queda da temperatura nos termômetros, nesta amplitude, indica risco leve à saúde.

Chuvas

Outro aviso em vigor indica perigo para grande volume de chuvas em Pernambuco, Alagoas e Paraíba. As áreas afetadas são a Região Metropolitana do Recife, Mata Pernambucana, Mata Paraibana e Leste Alagoano. O alerta laranja teve início às 12h desta quarta-feira (3) e segue até as 23h59 de quinta-feira (4).

O Inmet indica risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.