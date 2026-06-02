Banda formada por mulheres se apresenta nesta quinta (4), feriado, no Mercado Municipal de Niterói

O grupo Um Amô realiza apresentação nesta quinta-feira (4), às 19h, no Mercado Municipal de Niterói. Formada por mulheres, a banda vem circulando por rodas de samba, eventos culturais e festivais no Brasil e no exterior, com repertório inspirado nas baterias das escolas de samba cariocas.

Recentemente, o grupo participou da terceira edição do "Samba Convida", evento realizado em Portugal dedicado à divulgação da música brasileira.

"O samba tem essa capacidade de aproximar pessoas e criar identificação em diferentes lugares. Agora estamos felizes por voltar a tocar em Niterói e reencontrar nosso público", afirma a vocalista Mariana Braga.

A apresentação integra a programação cultural do Mercado Municipal de Niterói.

Serviço

Um Amô – Samba

4 de junho | 19h

Mercado Municipal de Niterói

Entrada gratuita.

A banda Um Amô é formada por Mariana Braga (voz, violão e cavaquinho), Thalita Santos (surdos), Allana Marinho (tamborim e repique) e Bia Tinoco (caixa). O repertório e a identidade musical do grupo são inspirados nas baterias das escolas de samba cariocas, combinando elementos tradicionais do samba-enredo com arranjos contemporâneos.