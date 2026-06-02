São Gonçalo bate recorde de inscrições em programa de troca de geladeiras da Enel

Em São Gonçalo, 790 clientes se inscreveram para a troca de geladeiras, um recorde entre todas as edições do programa - Foto: Divulgação

Em São Gonçalo, 790 clientes se inscreveram para a troca de geladeiras, um recorde entre todas as edições do programa - Foto: Divulgação

A Enel Distribuição Rio promoveu, na última sexta-feira (29/04), a troca de 41 geladeiras para clientes de São Gonçalo, durante a semana de ações e serviços que a distribuidora realizou no município. A ação, que aconteceu na Praça do Colubandê, incentivou o consumo eficiente de energia. No último ano, a distribuidora sorteou mais de 400 refrigeradores eficientes, tirando de circulação eletrodomésticos obsoletos. Este ano, mais de 700 geladeiras já foram substituídas pela Enel Rio em sua área de concessão.

Em São Gonçalo, 790 clientes se inscreveram para a troca de geladeiras, um recorde entre todas as edições do programa. Entre os sorteados está a dona de casa Norma de Souza Pacheco, que diz que a chegada do novo refrigerador foi providencial para a família:

“Eu tinha acabado de sair de uma consulta médica bastante complicada quando me ligaram, dizendo que havia sido contemplada com a troca de geladeiras. Chegou em ótima hora, já que a antiga não estava funcionando direito e consumia muita energia”, comenta a dona de casa, que esteve na Praça do Colubandê ao lado do marido, Fernando Pacheco.

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A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Enel, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As geladeiras disponibilizadas possuem selo Procel de economia de energia e podem consumir até 70% menos em comparação com modelos antigos. Em média, a substituição representa uma redução de consumo de cerca de 90 kWh/mês para aproximadamente 24 kWh/mês por equipamento.

Energia Legal

O projeto Energia Legal, realizado pela Enel Distribuição Rio em São Gonçalo, realizou 240 inspeções em residências e 19 em estabelecimentos comerciais da cidade, somando 259 inspeções. Dessas, 253 unidades consumidoras apresentaram irregularidades na medição de energia.

Com a intenção de combater irregularidades e furtos, o projeto, que está em sua 94ª edição, já identificou 32,8 mil furtos e fraudes de energia nas 29 cidades por onde passou desde o fim de novembro de 2019. Em 2026, 88% dos furtos e fraudes de energia foram identificados em residências e 12% em comércios.

Fazer ligações irregulares é crime com pena prevista de um a oito anos de detenção, além da previsão de pagar o valor total do consumo correspondente ao período em que ocorreu a irregularidade. Essa conduta contribui para a queda na qualidade do serviço prestado e prejudica todos os consumidores da concessionária com maior número de interrupções, dificultando, por vezes, o retorno da energia elétrica.

Conforme estimativa da distribuidora, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em 5%.

Quem adota a prática popularmente conhecida como “gato”, além de cometer um crime, coloca a própria vida e a segurança da população em risco. Pessoas não habilitadas, que tentam manipular o medidor de energia ou fazer ligação direta na rede, podem sofrer choque elétrico e acidentes graves, até mesmo fatais. Para denunciar o furto de energia, basta acessar o aplicativo Enel Rio ou ligar para a Central de Relacionamento pelo 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.

Atendimento Móvel, Consumo Consciente e Nave Enel

Durante a semana, a Enel também ofereceu outros serviços aos clientes, como atendimento móvel, a Nave Enel, o Estande do Consumo Consciente e a substituições de lâmpadas por modelos LED. Os moradores de São Gonçalo tiveram acesso às ações da Enel Rio por meio de estruturas móveis de atendimento, que ficaram localizadas em pontos da cidade. No atendimento móvel, os clientes puderam solicitar serviços como a segunda via de conta, troca de titularidade, pedido de ligação nova e parcelamento de dívida, entre outros.

Ao longo da ação, a Enel Rio também ofereceu dicas de segurança e de consumo consciente de energia a 537 pessoas, por meio de palestras educativas, realizou a substituição de 1.003 lâmpadas por outras do modelo LED, mais eficientes e econômicas. Nesta edição, 28 clientes realizaram o parcelamento de suas contas.

Além disso, a distribuidora forneceu informações e atendimentos para o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda), programa do Governo Federal que concede descontos na conta de energia de até 65% em relação à tarifa residencial convencional.

Modernização da rede

Durante a semana de ações e serviços, a distribuidora também seguiu realizando obras de modernização da rede elétrica de São Gonçalo. Foram substituídos 570 metros de cabos, trazendo mais confiabilidade ao sistema, reduzindo a probabilidade de oscilações e interrupções no fornecimento de energia, principalmente em épocas de maior demanda, como o verão e feriados.

As intervenções fazem parte do plano especial de ações preventivas que a empresa realiza em sua área de concessão no estado. Em São Gonçalo, a distribuidora seguirá atuando com um cronograma especial, com equipes técnicas exclusivas para as ações, o uso de equipamentos modernos e o planejamento antecipado das intervenções urbanas, em parceria com a prefeitura, para minimizar os impactos à população. Todas as novas ações serão comunicadas com antecedência aos clientes. Outros 41 municípios da área de concessão vão receber as obras de modernização da rede. Entre eles estão Duque de Caxias, Niterói, Maricá, Paraty, Campos dos Goytacazes, Búzios, Cabo Frio, Petrópolis e Teresópolis, entre outros.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.