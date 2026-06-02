Prazo do Imposto de Renda 2026 termina com 44,5 milhões de declarações entregues; saiba o que fazer se você perdeu a data

Com o encerramento do prazo, cresce a preocupação de quem deixou de entregar a declaração ou percebeu erros após o envio - Foto: Divulgação/Serasa Experian

Com o encerramento do prazo, cresce a preocupação de quem deixou de entregar a declaração ou percebeu erros após o envio - Foto: Divulgação/Serasa Experian

O prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 foi encerrado às 23h59 do dia 29 de maio. Segundo dados da Receita Federal, foram recebidas 44.498.717 declarações dentro do prazo legal.

Do total de contribuintes que prestaram contas ao Fisco, 56,1% têm valores a restituir, 23% terão imposto a pagar e 21% não possuem saldo de imposto devido. A declaração pré-preenchida foi utilizada por 78% dos contribuintes, enquanto 54,6% optaram pelo modelo simplificado. As mulheres representaram 44,4% das declarações entregues e a idade média dos declarantes foi de 47 anos.

Com o encerramento do prazo, cresce a preocupação de quem deixou de entregar a declaração ou percebeu erros após o envio. Nesses casos, especialistas alertam que ainda é possível regularizar a situação, mas é importante agir rapidamente.

Segundo Richard Domingos, diretor executivo da Confirp Contabilidade, quem não entregou a declaração deve providenciar o envio imediatamente, mesmo que ainda não tenha reunido todos os documentos necessários. "Perder o prazo não impede a entrega da declaração. O contribuinte deve enviar o documento o quanto antes para regularizar sua situação perante a Receita Federal. Quanto mais tempo demorar, maiores podem ser os impactos relacionados à multa e aos juros incidentes", explica.

A multa para quem entrega a declaração fora do prazo tem valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido, além da cobrança de juros. "O maior erro é deixar de entregar. Muitas pessoas acreditam que precisam reunir toda a documentação antes de enviar a declaração, mas a orientação é transmitir as informações disponíveis e, se necessário, fazer posteriormente uma declaração retificadora", complementa Domingos.

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E se a declaração foi enviada com erro?

Para os contribuintes que já entregaram a declaração, mas identificaram informações incorretas ou omitidas, a solução é realizar uma declaração retificadora. "Quem percebeu que esqueceu um rendimento, informou um valor incorreto ou encontrou qualquer inconsistência não precisa se desesperar. A Receita Federal permite a correção das informações por meio da declaração retificadora, procedimento que pode ser realizado de forma relativamente simples", explica Richard Domingos.

Para realizar a retificação é necessário informar o número do recibo da declaração original e selecionar a opção de declaração retificadora no programa da Receita Federal ou no sistema online.

O especialista alerta para um detalhe importante. "Após o encerramento do prazo, o contribuinte não pode mais alterar o modelo escolhido originalmente. Quem entregou pelo modelo simplificado deve permanecer nele, assim como quem optou pelo modelo completo."

Como verificar pendências

Outra recomendação é acompanhar o processamento da declaração por meio do portal e-CAC da Receita Federal. "Pelo sistema é possível verificar se existem pendências, inconsistências ou retenção em malha fina. Quanto mais cedo o contribuinte identificar um problema, mais fácil será realizar os ajustes necessários", orienta Domingos.

Entre os erros mais comuns identificados pela Receita Federal estão:

Omissão de rendimentos;

Divergências em despesas médicas;

Erros nos valores informados nos informes de rendimentos;

Falta de declaração de rendimentos de dependentes;

Problemas na informação de dependentes;

Omissão de rendimentos de aluguel;

Divergências entre os valores declarados pelo contribuinte e pelas fontes pagadoras.

"A Receita Federal possui sistemas cada vez mais sofisticados de cruzamento de dados. Por isso, qualquer divergência relevante tende a ser identificada. A melhor estratégia é acompanhar a situação da declaração e corrigir eventuais erros o mais rápido possível", finaliza Richard Domingos.