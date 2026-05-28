Com recorde de inscrições, Jogos Escolares do Rio de Janeiro 2026 começam no fim de semana

Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro - JERJ 2026 - começam no próximo fim de semana (30 e 31/05), com disputas de diversas modalidades em todo o estado. Realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do Rio de Janeiro (Feerj), o torneio chega ao seu terceiro ano consecutivo em um novo formato de execução, que engloba todas as regiões fluminenses. O objetivo é ampliar a participação de estudantes de instituições públicas e privadas de ensino. A edição de 2026 bateu recorde de inscrições - 10.524, 1.182 a mais que no ano passado.

Logo na abertura, o sábado (30/05) contará com as competições de vôlei, nas categorias feminina e masculina, no GEO Isabel Salgado, na Barra Olímpica, no Rio de Janeiro. No mesmo dia, Campos dos Goytacazes recebe as disputas de basquete das regiões Norte e Noroeste, com jogos femininos e masculinos, no Colégio Salesiano, no Parque Tamandaré.

Já no domingo (31/05), a ginástica artística reúne atletas de todas as regiões, nas categorias feminina e masculina, no Clube de Regatas do Flamengo, na cidade do Rio. As provas já definirão os ginastas que irão representar o Rio de Janeiro nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) deste ano.

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Em 2026, o número de modalidades esportivas aumentou, passando de 21 para 24, com a entrada da esgrima e do remo virtual, coordenados pelas respectivas federações estaduais, além da inclusão efetiva das Águas Abertas. No ano passado, a competição contou com mais de 9 mil inscrições das cinco regiões do estado, consolidando o crescimento do esporte escolar fluminense. Com o recorde de 2026, a expectativa é ainda mais alta para o sucesso da edição.

“Depois do sucesso das duas últimas edições, a ansiedade é grande por parte dos estudantes, e a expectativa é de muita emoção e diversão nas novas modalidades. Nosso objetivo é tornar o JERJ cada vez mais inclusivo, democrático e conectado com os interesses da juventude, superando a cada ano o engajamento em todo o estado do Rio de Janeiro”, ressaltou o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rodrigo Scorzelli.

Em 2026, o número de modalidades esportivas aumentou, passando de 21 para 24 | Foto: Divulgação

Além de troféus e medalhas, os vencedores terão a oportunidade de representar o Rio de Janeiro nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar, e nos Jogos da Juventude, promovidos pelo Comitê Olímpico do Brasil.

A Cedae será responsável pelo fornecimento de água potável aos atletas durante os Jogos, em conformidade com a Lei da Hidratação, que determina a oferta gratuita de água em eventos esportivos e culturais.

Programa Esportivo

O programa esportivo do JERJ 2026 contará com um amplo conjunto de modalidades individuais e coletivas. Entre as individuais estão Águas Abertas, Atletismo, Atletismo Adaptado, Badminton, Ciclismo, Ginástica Artística, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Tiro com Arco, Triathlon, Wrestling e Xadrez, além da Ginástica Rítmica no feminino. Já nas modalidades coletivas, destacam-se Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol e Vôlei de Praia.

Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro serão realizados em duas etapas, sendo a primeira regional, com competições nas Regiões Metropolitana I, Metropolitana II, Serrana/Lagos, Norte/Noroeste e Sul Fluminense. Os primeiros colocados nas etapas regionais (pré-classificatórias) serão selecionados para a segunda etapa, a estadual. É de lá que sairão os estudantes que vão representar o estado (pelo TimeRJ) nas competições nacionais. A grande final do Jerj será disputada na capital fluminense.

As informações completas estão disponíveis no regulamento dos jogos, que pode ser encontrado no site oficial do JERJ 2026 - www.jerj.com.br.

Instagram: @jerjoficial