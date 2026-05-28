Piratininga na rota do churrasco e do rock com festival gratuito na Praça do Descobrimento
De sexta a domingo evento reúne gastronomia, shows ao vivo, diversão para as crianças e cerveja gelada num ponto de encontro perfeito para todas as idades
Terá programação das boas neste fim de semana na Região Oceânica de Niterói, com muito rock, área kids, moda, artesanato, cerveja gelada e cheirinho de churrasco no ar. De sexta-feira (29) a domingo (31), a Praça do Descobrimento, em Piratininga vai receber o Circuito BBQ, um festival para toda a família com comida de rua de qualidade, música boa e muita diversão ao ar livre. No palco, as bandas Os Imortais, Radial 80, Banda W, Del Rei e os Belinas e Bloody Mary. É só conferir a programação e entrar no clima porque os shows são gratuitos. O Circuito BBQ Piratininga é uma realização da Associação de Food Trucks de Niterói com apoio da Prefeitura de Niterói através da Administração Regional de Camboinhas, Piratininga e Itaipu.
A proposta do BBQ Piratininga, que começa às 13h, é um programa para toda a família curtir ao ar livre, saboreando uma boa carne na brasa, com aquela cervejinha bem gelada e trilha sonora por conta de artistas que sabem fazer a praça vibrar. A programação reúne food trucks especializados em churrasco artesanal, petiscos criativos, sobremesas irresistíveis e atrações para todos os gostos e idades. O ambiente conta com espaços para sentar, áreas de convivência e muita sombra natural para garantir o conforto. Tudo em meio a um clima leve, familiar e descontraído, típico dos melhores festivais de rua.
Na sexta-feira, o rock fica por conta dos covers de Cazuza e dos Paralamas do Sucesso, com Os Imortais em apresentações às 18h30 e 20h30. No sábado, a Banda Radial 80 abre o palco, às 14h, com um repertório recheado de sucessos do rock nacional e internacional dos anos 80 e 90, de Legião Urbana a Bon Jovi. Às 19h, quem se apresenta é a Banda W com o melhor do rock nacional.
No domingo, Del Rei e os Belinas fazem apresentações às 14h e 16h, com o melhor do pop rock. E, à noite, quem fecha o evento com chave de ouro é a banda Bloody Mary, a partir das 19h, para fazer todo mundo dançar e cantar junto.
Serviço
Circuito BBQ Piratininga
Local: Praça do Descobrimento (próximo ao Trevo de Piratininga)
Dias: 29, 30 e 31 de maio
Horário: a partir das 13h
Shows:
Sexta-feira (29)
Os Imortais
18h30 – Tributo a Cazuza
20h30 – Tributo ao Paralamas do Sucesso
Sábado (30)
14h - Banda Radial 80
19h – Banda W
Domingo (31)
14h e 16h – Del Rei e os Belinas
19h - Bloody Mary
Entrada gratuita