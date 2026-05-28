Piratininga na rota do churrasco e do rock com festival gratuito na Praça do Descobrimento

De sexta a domingo evento reúne gastronomia, shows ao vivo, diversão para as crianças e cerveja gelada num ponto de encontro perfeito para todas as idades

relogio min de leitura | Escrito por Redação 28 de maio de 2026 - 17:48
Evento acontece nesse fim de semana (29, 30 e 31)
Terá programação das boas neste fim de semana na Região Oceânica de Niterói, com muito rock, área kids, moda, artesanato, cerveja gelada e cheirinho de churrasco no ar. De sexta-feira (29) a domingo (31), a Praça do Descobrimento, em Piratininga vai receber o Circuito BBQ, um festival para toda a família com comida de rua de qualidade, música boa e muita diversão ao ar livre. No palco, as bandas Os Imortais, Radial 80, Banda W, Del Rei e os Belinas e Bloody Mary. É só conferir a programação e entrar no clima porque os shows são gratuitos. O Circuito BBQ Piratininga é uma realização da Associação de Food Trucks de Niterói com apoio da Prefeitura de Niterói através da Administração Regional de Camboinhas, Piratininga e Itaipu.

A proposta do BBQ Piratininga, que começa às 13h, é um programa para toda a família curtir ao ar livre, saboreando uma boa carne na brasa, com aquela cervejinha bem gelada e trilha sonora por conta de artistas que sabem fazer a praça vibrar. A programação reúne food trucks especializados em churrasco artesanal, petiscos criativos, sobremesas irresistíveis e atrações para todos os gostos e idades. O ambiente conta com espaços para sentar, áreas de convivência e muita sombra natural para garantir o conforto. Tudo em meio a um clima leve, familiar e descontraído, típico dos melhores festivais de rua.

Na sexta-feira, o rock fica por conta dos covers de Cazuza e dos Paralamas do Sucesso, com Os Imortais em apresentações às 18h30 e 20h30. No sábado, a Banda Radial 80 abre o palco, às 14h, com um repertório recheado de sucessos do rock nacional e internacional dos anos 80 e 90, de Legião Urbana a Bon Jovi. Às 19h, quem se apresenta é a Banda W com o melhor do rock nacional.

No domingo, Del Rei e os Belinas fazem apresentações às 14h e 16h, com o melhor do pop rock. E, à noite, quem fecha o evento com chave de ouro é a banda Bloody Mary, a partir das 19h, para fazer todo mundo dançar e cantar junto.

Serviço

Circuito BBQ Piratininga

Local: Praça do Descobrimento (próximo ao Trevo de Piratininga)

Dias: 29, 30 e 31 de maio

Horário: a partir das 13h

Shows:

Sexta-feira (29)

Os Imortais

18h30 – Tributo a Cazuza

20h30 – Tributo ao Paralamas do Sucesso

Sábado (30)

14h - Banda Radial 80

19h – Banda W

Domingo (31)

14h e 16h – Del Rei e os Belinas

19h - Bloody Mary

Entrada gratuita

Foto: Divulgação

