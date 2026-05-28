Dom Sarau: Mês de maio marca a apresentação de artistas do coletivo cultural internacional em São Gonçalo

O mês de maio marcou a apresentação de artistas ligados ao Coletivo Cultural Internacional Dom Sarau, em São Gonçalo. Poesia, música e dança foram as atrações dos convidados no último dia 16 no Arena R7, um ponto de entretenimento situado no bairro Paraíso. No próximo dia 13 de junho, partir de 17 horas, os membros do coletivo voltam a se reunir novamente no mesmo local, com entrada gratuita e microfone aberto a quem queira se apresentar.

De São Gonçalo para o mundo, o Dom Sarau vem consolidando realizações e reconhecimento, fruto das atividades variadas em prol da cultura. Considerado um dos mais conceituados do interior fluminense, o coletivo é coordenado pela produtora cultural e embaixadora brasileira na Confederação Virtual do Livro, Ligia Helena Carvalho, e conta com cerca de 200 filiados.

Leia também:

Jovens do Jardim Catarina disputam Mundial de Jiu-Jitsu na Califórnia nesta sexta (29)

Melhor amiga de Virginia Fonseca visita São Gonçalo

Moções de aplausos - Tanto os encontros presenciais entre artistas, como as atividades on line para o mundo virtual, têm caráter permanente. Em setembro do ano passado, os membros do grupo cultural receberam na Câmara Municipal de São Gonçalo moções de aplausos por todos os projetos colocados em prática. A iniciativa foi do vereador Tião Nanci.

No ano passado, os artistas receberam moções de aplausos na Câmara Municipal de São Gonçalo | Foto: Divulgação/Dom Sarau

"É muito gratificante completar cinco anos de um movimento cultural internacional como o Dom Sarau, que vem dando voz e sendo inspiração para novos escritores, músicos e dançarinos, entre outros. Ajudamos os artistas a realizarem seus sonhos", afirmou Ligia Helena Carvalho.

No evento do último dia 16, se apresentaram Becka Carvalho, Wellington Carvalho, Mister Dan, Marcio Carvalho, Francis Leal Neto, Alessandra Oliveira, Serginho Soares, Fátima Ribeiro, Maria do Rosário, Ana Ledig, Priscila Souza, Victor Gomes e Décio Machado. Informações sobre o coletivo internacional podem ser obtida no Facebook através do canal https://www.facebook.com/domsarau/ ou no Instagram pelo canal https://www.instagram.com/domsarau/