Neltur define, por sorteio, ordem do desfile do Carnaval Niterói 2027

O sorteio da ordem dos desfiles do Carnaval de Niterói 2027, organizado pela Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo, aconteceu, na noite desta terça-feira (26/5), no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Caminho Niemeyer, com as presenças do Presidente da Comissão do Carnaval, Paulo Bagueira, do Presidente da Neltur, André Bento, dos Presidentes das Ligas: UESBCN (União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói) e LESNIT (Liga das Escolas de Samba de Niterói), Marcelo Serpa e Ginho Marinho, respectivamente, e dos membros da Comissão de Carnaval, Breno Freitas e Diogo Cairo. Os sorteios foram dirigidos pelo Coordenador dos desfiles do Carnaval, Alexandre Oliveira.

O Grupo da Série Ouro abre, oficialmente, o Carnaval Niterói 2027, desfilando no dia 29/01/2027, sexta-feira, na Passarela do Samba no Caminho Niemeyer com as seguintes escolas: Sabiá; 2ª – Cacique da São José; 3ª – Unidos da Região Oceânica; 4a Tá Rindo Por Quê?; 5ª – Combinado do Amor; 6ª – Unidos do Sacramento; 7ª – Garra de Ouro.

Leia também:

Suspeito de extorquir motoristas e empresas é preso em São Gonçalo

Seleção se apresenta no Granja Comary para iniciar preparação para a Copa do Mundo

O Grupo Especial, que reúne as escolas com o maior brilho e espetáculo, desfila no sábado, (30/01/27), com as agremiações: 1ª – Banda Batistão; 2ª – Souza Soares; 3ª – Império de Charitas; 4ª – Império de Araribóia; 5ª – Magnólia Brasil; 6ª – Experimenta da Ilha da Conceição; 7ª – Folia do Viradouro; 8ª – Alegria da Zona Norte.

Já as agremiações da Série Prata desfilam no Domingo (31/01) na ordem: 1ª – Data Vênia Doutor; 2ª – Paraiso da Bonfim; 3ª –Acadêmicos da Ponta da Areia; 4ª – Bem Amado; 5ª – Galo de Ouro; 6ª – Balanço do Fonseca; 7ª – Mocidade Independente de Icaraí.

Foi anunciado também que as duas Escolas de Samba vencedoras da Série Prata subirão para a Série Ouro, e a agremiação da Série Ouro que tiver menor pontuação, descerá para a Série Prata.

O Presidente da Neltur, André Bento, fez um agradecimento e parabenizou todos os Presidentes e representantes das agremiações de Niterói, que são responsáveis fundamentais nesta construção de um Carnaval cada dia mais belo e profissional.

Paulo Bagueira, Secretário de Governo e presidente da Comissão de Carnaval da cidade, esteve presente ao evento | Foto: Diuvulgação/Neltur

"Quero parabenizar e agradecer pela presença de todos vocês aqui hoje, também pelo belo Carnaval que estamos construindo juntos, estamos no dia 26 de maio de 2026 e já sorteando a ordem dos desfiles do próximo Carnaval, graças a essa união de esforços de todas as Escolas de Samba e do poder público. Nosso Carnaval está evoluindo, cada vez mais profissional e bonito”, afirmou Bento.

Para o Presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, Paulo Bagueira, a cidade avança a cada ano no planejamento e organização desta grande festa popular e firmou o compromisso da cidade em solucionar e sanar as eventuais necessidades, não só no processo de planejamento, mas também quanto a questões ligadas aos barracões das Escolas.

"Hoje vamos ficar atentos a nossa pauta que é o sorteio da Ordem dos Desfiles das Escolas de Samba. Além das questões ligadas aos barracões, temos que ficar atentos aos prazos deste processo de prestação de contas que é muito importante. Agradeço o resultado de todo nosso trabalho, graças também a vocês. Quero parabenizar todos agradecer e dizer que esta construção é de todos nós, a gente forma um grupo de unidade cuja meta é melhorar cada vez mais nosso Carnaval", destacou Bagueira.

Alexandre Oliveira, Coordenador do Carnaval Niterói 2027, ressaltou o empenho de todas agremiações para a prestação de contas no prazo. “Vencemos todo esse processo de questões de documentações e quero agradecer a todos vocês, pois esse processo é bem detalhado, mas todos realizaram dentro dos prazos”, concluiu Alexandre.