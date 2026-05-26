Homem é preso após empinar moto na frente da polícia na RJ-106

Acusado empinou moto no momento em que passava pelos policiais - Foto: Alex Ramos/O São Gonçalo/Arquivo

Acusado empinou moto no momento em que passava pelos policiais - Foto: Alex Ramos/O São Gonçalo/Arquivo

Policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro) prenderam em flagrante, na manhã desta terça-feira (26), um homem por fazer manobras perigosas com uma moto na RJ-106, na altura do retorno de Ipiíba, sentido Maricá.

Segundo os agentes, o motociclista pilotava uma Honda XRE 300 em alta velocidade e empinava a moto várias vezes, colocando motoristas e pedestres em risco.

Depois da prisão, policiais do setor de inteligência da delegacia analisaram as redes sociais do suspeito e descobriram que ele costumava postar fotos e vídeos fazendo manobras proibidas e andando com motos sem placa.

O celular do acusado foi apreendido porque pode ter sido usado para gravar e divulgar os vídeos das infrações nas redes sociais. A moto também foi apreendida e será periciada no Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).