Associação de Niterói promove campanha contra Fibromialgia no clássico Flamengo x Palmeiras no Maracanã

Antes do apito inicial do clássico nacional entre Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, o gramado da capital fluminense recebeu uma campanha de conscientização promovida em parceria com a AFAPNIT - Foto: Divulgação

Antes do apito inicial do clássico nacional entre Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, o gramado da capital fluminense recebeu uma campanha de conscientização promovida em parceria com a AFAPNIT - Foto: Divulgação

A noite deste sábado, 23 de maio, marcou um gol histórico para a dignidade e inclusão de milhares de pacientes que convivem com dores invisíveis.

Antes do apito inicial do clássico nacional entre Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, o gramado da capital fluminense recebeu uma campanha de conscientização promovida em parceria com a AFAPNIT.

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A ação contou com a exibição de uma faixa oficial de conscientização carregada em campo pelos atletas antes do jogo e a transmissão de um vídeo institucional e educativo nos telões do estádio durante o intervalo da partida.

O objetivo foi dar visibilidade de massa à causa, em um momento crucial de transformações jurídicas e sociais.

A nível nacional, a Lei Federal nº 15.176 passou a reconhecer oficialmente a fibromialgia como deficiência no país; enquanto na esfera municipal, a cidade de Niterói celebra os avanços promovidos pela Lei Municipal Nº 3.790/2023.

O Desafio da Dor Invisível: O que é a Fibromialgia?

A fibromialgia é uma síndrome clínica crônica que ataca o sistema nervoso central, fazendo com que o cérebro interprete os estímulos de forma amplificada. O principal sintoma é uma dor generalizada e constante por todo o corpo, que afeta músculos, tendões e articulações.

Além da dor severa, os pacientes enfrentam fadiga extrema, distúrbios profundos do sono, rigidez muscular, problemas de memória e alterações de humor, como ansiedade e depressão.

Por não apresentar marcas externas, exames de sangue ou de imagem alterados, a fibromialgia carrega o estigma da invisibilidade. Quem convive com a condição frequentemente enfrenta o preconceito, a falta de empatia e a desconfiança no ambiente familiar, de trabalho e até mesmo no sistema de saúde.

O Trabalho da AFAPNIT: Acolhimento, Direitos e Arte em Niterói

Embora o palco do evento tenha sido o Maracanã, a base da atuação da AFAPNIT fica em Niterói, onde acolhe diretamente as pessoas acometidas pela síndrome.

A instituição promove eventos emblemáticos de conscientização pública, como o "AFAPNIT na Rua" e a feira inclusiva EXPOFIBRO, que geram debates no SUS, articulam a distribuição de informativos no terminal de barcas e garantem espaços de autonomia financeira para os pacientes.

O grande diferencial da associação está em sua forte conexão com a cena cultural niteroiense.

Por meio de parcerias com a Secretaria Municipal das Culturas (SMC), a Casa do Artesão e diversos artistas locais, a AFAPNIT utiliza as expressões artísticas como ferramenta pedagógica e terapêutica na cidade do Leste Fluminense.

O Parangolé "Fibrão": Sentindo a Dor Invisível através da Arte

Um dos maiores exemplos dessa fusão entre arte e saúde desenvolvida pela associação em Niterói é a intervenção artística "Fibrão".

Inspirada diretamente nos célebres parangolés do artista plástico Hélio Oiticica, a obra foi idealizada para materializar e exteriorizar o sofrimento físico provocado pela doença.

O Fibrão consiste em um manto/vestimenta confeccionado com elements pesados e texturas incômodas, contendo terra e pedras espalhados e costurados pelo tecido.

Conduzida em eventos públicos e saraus com a participação de poetas niteroienses, a performance convida o público e autoridades a vestirem o parangolé.

Ao experimentar o peso e o atrito na pele, o espectador consegue simular e compreender, de forma empática e sensorial, uma fração do desconforto físico diário enfrentado por quem tem fibromialgia.

Palco de Grande Impacto

Levar essa mensagem para o Maracanã com o apoio do Flamengo potencializa uma luta que acontece diariamente nos postos de saúde, câmaras municipais e lares de Niterói e de todo o Brasil.

A fibromialgia não é frescura, é uma dor real que agora exige respeito essencial e direitos garantidos por lei.