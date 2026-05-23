Júri federal dos EUA condena homem acusado de mandar matar galerista no Rio

A Justiça americana entendeu que ele articulou e financiou o crime contra o ex-marido - Foto: Reprodução

A Justiça americana entendeu que ele articulou e financiou o crime contra o ex-marido - Foto: Reprodução

Um júri federal de Nova York condenou Daniel Sikkema por envolvimento na morte do galerista Brent Sikkema, assassinado em janeiro de 2024, no Rio de Janeiro. A Justiça americana entendeu que ele articulou e financiou o crime contra o ex-marido.

Segundo as investigações, Daniel foi considerado culpado por conspiração e por contratar um homem para executar o assassinato do galerista, que estava em uma casa de férias no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. A decisão foi divulgada nesta semana pelo tribunal federal de Manhattan.

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De acordo com a promotoria, Daniel utilizou intermediários para enviar dinheiro ao cubano Alejandro Triana Prevez, apontado como autor do homicídio. Os promotores afirmaram que ele teria organizado toda a ação enquanto permanecia em Nova York com o filho do casal.

A defesa alegou que os valores enviados não tinham relação com o assassinato e afirmou que Daniel ocultou contato com Alejandro por medo após o crime. A promotoria pediu prisão perpétua, mas a sentença definitiva ainda não teve data anunciada.

Brent Sikkema foi morto aos 75 anos, dentro da residência do casal, com 18 facadas. Segundo a polícia, Alejandro utilizou uma faca da própria casa para cometer o crime e fugiu logo depois. Ele acabou preso dias mais tarde em Minas Gerais e segue detido no Brasil aguardando julgamento.

As investigações apontam que o assassinato teria sido motivado por disputas patrimoniais e pelo processo de divórcio entre Brent e Daniel. Documentos indicam que o galerista havia retirado o ex-marido do testamento antes da separação.

Brent Sikkema era um nome conhecido do mercado de arte internacional e fundador da galeria Sikkema Jenkins, em Nova York, responsável por representar artistas renomados.