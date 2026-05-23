Morre aos 86 anos Geraldo Pereira Lemos, autor do Hino Oficial de São Gonçalo

Professor, compositor e membro da AGLAC marcou gerações na educação e eternizou a identidade gonçalense em versos do hino municipal, composto ao lado do maestro Joyleno dos Santos - Foto: Reprodução - Facebook

Professor, compositor e membro da AGLAC marcou gerações na educação e eternizou a identidade gonçalense em versos do hino municipal, composto ao lado do maestro Joyleno dos Santos - Foto: Reprodução - Facebook

O acadêmico, professor e compositor Geraldo Pereira Lemos, autor da letra do Hino Oficial de São Gonçalo, morreu nesta sexta-feira (22), aos 86 anos. Figura marcante da educação e da cultura gonçalense, ele lecionou por décadas no tradicional Colégio São Gonçalo, onde também chegou a assumir a direção nas ausências de Hélter Barcelos, além de atuar em instituições públicas da cidade. Sua principal obra, composta em parceria com o maestro Joyleno dos Santos, eternizou a identidade e a força trabalhadora do município em versos que atravessaram gerações.

O sepultamento está marcado para a tarde deste sábado (23), às 16h, no Cemitério Parque da Colina, em Itaipu, Niterói.

A notícia da morte de Geraldo Lemos foi divulgada pela Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciência (AGLAC), da qual ele fazia parte. A causa da morte não foi informada. Em respeito aos familiares e amigos, a instituição decretou luto oficial por três dias.

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Além do legado como compositor, Geraldo Pereira Lemos também deixou sua marca na educação gonçalense. O professor e poeta foi reconhecido pelo trabalho desenvolvido ao longo de décadas em salas de aula, contribuindo para a formação de gerações de estudantes da cidade.



Hino de São Gonçalo

São Gonçalo, cidade mui singela

Erguida nos encantos de aquarela,

Namorada de nós os gonçalense…

Cidade que cresce dia-a-dia,

Monumental eternal, sol de alegria,

Orgulho bem maior dos fluminenses…

(Estribilho)

Teu passado, cidade, foi honroso,

Teu futuro será maravilhoso,

E o teu presente fúlgida verdade…

Teu povo sempre ordeiro e liberal

Semeia no teu seio maternal

As propícias sementes da bondade…

Tens usinas com muitas chaminés

Que logo dizem prontas quem tu és;

Oficina onde bate rijo o malho…

Macedo, Palmier, eis o talento,

Estephânia, ó que grande monumento,

Eis homens fortes, prontos ao trabalho…

(Estribilho)

Tens igrejas festivas, cujos sinos

Bimbalham puros sons, bem cristalinos,

Da cidade fazendo pompa e glória…

Em Neves, Alcântara ou Gradim,

Certamente esta graça tu tens sim,

A graça que engalana a tua história…

(Estribilho)

Letra: Prof. Geraldo Pereira Lemos

Música: Maestro Joyleno dos Santos