Morre aos 86 anos Geraldo Pereira Lemos, autor do Hino Oficial de São Gonçalo
O sepultamento será realizado na tarde deste sábado (23)
O acadêmico, professor e compositor Geraldo Pereira Lemos, autor da letra do Hino Oficial de São Gonçalo, morreu nesta sexta-feira (22), aos 86 anos. Figura marcante da educação e da cultura gonçalense, ele lecionou por décadas no tradicional Colégio São Gonçalo, onde também chegou a assumir a direção nas ausências de Hélter Barcelos, além de atuar em instituições públicas da cidade. Sua principal obra, composta em parceria com o maestro Joyleno dos Santos, eternizou a identidade e a força trabalhadora do município em versos que atravessaram gerações.
O sepultamento está marcado para a tarde deste sábado (23), às 16h, no Cemitério Parque da Colina, em Itaipu, Niterói.
A notícia da morte de Geraldo Lemos foi divulgada pela Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciência (AGLAC), da qual ele fazia parte. A causa da morte não foi informada. Em respeito aos familiares e amigos, a instituição decretou luto oficial por três dias.
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Além do legado como compositor, Geraldo Pereira Lemos também deixou sua marca na educação gonçalense. O professor e poeta foi reconhecido pelo trabalho desenvolvido ao longo de décadas em salas de aula, contribuindo para a formação de gerações de estudantes da cidade.
Hino de São Gonçalo
São Gonçalo, cidade mui singela
Erguida nos encantos de aquarela,
Namorada de nós os gonçalense…
Cidade que cresce dia-a-dia,
Monumental eternal, sol de alegria,
Orgulho bem maior dos fluminenses…
(Estribilho)
Teu passado, cidade, foi honroso,
Teu futuro será maravilhoso,
E o teu presente fúlgida verdade…
Teu povo sempre ordeiro e liberal
Semeia no teu seio maternal
As propícias sementes da bondade…
Tens usinas com muitas chaminés
Que logo dizem prontas quem tu és;
Oficina onde bate rijo o malho…
Macedo, Palmier, eis o talento,
Estephânia, ó que grande monumento,
Eis homens fortes, prontos ao trabalho…
(Estribilho)
Tens igrejas festivas, cujos sinos
Bimbalham puros sons, bem cristalinos,
Da cidade fazendo pompa e glória…
Em Neves, Alcântara ou Gradim,
Certamente esta graça tu tens sim,
A graça que engalana a tua história…
(Estribilho)
Letra: Prof. Geraldo Pereira Lemos
Música: Maestro Joyleno dos Santos