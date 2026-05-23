São Gonçalo abre vagas para novo curso gratuito de assistente administrativo

As aulas terão início no dia 9 de junho e as inscrições vão até o próximo dia 25 deste mês - Foto: Divulgação

As aulas terão início no dia 9 de junho e as inscrições vão até o próximo dia 25 deste mês - Foto: Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo está com inscrições abertas para o curso gratuito de assistente administrativo. A capacitação está sendo oferecida através de uma parceria com o Senai e estão disponibilizadas 30 vagas. As aulas terão início no dia 9 de junho e as inscrições vão até o próximo dia 25 deste mês.

As aulas acontecerão das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira, na Escola Municipal Célia Pereira da Rosa. As inscrições serão realizadas respeitando a sequência de comparecimento dos interessados. Após as 30 vagas terem sido preenchidas, as inscrições se encerrarão automaticamente.

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Para se inscrever, basta comparecer à Escola Célia Pereira da Rosa até o dia 25, das 8h às 17h, com os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, preenchimento da carta de baixa renda e, para menores de idade, RG e CPF do responsável. É necessário ter a escolaridade mínima de 16 anos e o ensino fundamental completo.

As vagas serão destinadas prioritariamente a moradores do município de São Gonçalo, podendo ser preenchidas por candidatos de outros municípios em caso de vagas remanescentes.

Serviço: A Escola Municipal Célia Pereira da Rosa fica na Rua Auta Rosa, nº10, Santa Izabel.