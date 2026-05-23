Laranjal e Barro Vermelho vão receber Caravana de Arte e Lazer
Projeto garante atividades recreativas para moradores nos finais de semana
Neste fim de semana, a Caravana de Arte e Lazer desembarca em mais dois bairros da cidade. No sábado (23), das 9h às 13h, moradores do Laranjal recebem a ação e, no domingo (24), a caravana acontece no Barro Vermelho, no mesmo horário.
A ação visa garantir momentos de lazer e diversão para as crianças do município. Durante as manhãs, o público local poderá brincar em pula-pula, brinquedos infláveis e participar de oficinas com os recreadores.
Além disso, a caravana oferece barraquinhas de lanches gratuitos, incluindo cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, guaraná e água mineral.
O projeto é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo e, desde 2022, já atendeu milhares de famílias do município.
Serviço:
Sábado (23) - Praça do Laranjal - Rua Aristides Lima, esquina com Rua Rio Verde. Das 9h às 13h;
Domingo (24) - Praça da Itaipava - Rua Lúcio Tomé Feteira (em frente à Escola Municipal Joaquim Lavoura) - Barro Vermelho. Das 9h às 13h.