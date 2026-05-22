Manutenção da Cedae pode afetar abastecimento em bairros de Niterói na próxima terça-feira (26)
A intervenção inclui a substituição de um macromedidor
Alguns bairros de Niterói devem se preparar para possíveis impactos no abastecimento de água na próxima terça-feira (26). A Cedae realizará uma manutenção preventiva no Sistema Imunana-Laranjal, responsável pelo fornecimento de água para parte de Niterói e São Gonçalo. Durante o serviço, o sistema funcionará com apenas 85% da capacidade. A manutenção será realizada das 6h às 18h, com a retirada de uma das adutoras do sistema. De acordo com a Cedae, a maior parte da vazão afetada abastece Niterói.
A intervenção inclui a substituição de um macromedidor, que é um equipamento utilizado para medir o volume de água transportado pela rede.
A Águas de Niterói informou que está adotando medidas para minimizar os impactos no abastecimento, mesmo assim, a concessionária orienta moradores a economizar água, evitar desperdícios e usar reservatórios de forma consciente. A Cedae informou que a produção integral de água será retomada após a conclusão do serviço.
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Confira os bairros que podem ser afetados:
Caramujo;
Cubango;
Fonseca;
Jurujuba;
Maria Paula;
Morro do Castro;
Pendotiba;
Região Oceânica;
Rio do Ouro;
Santa Bárbara;
Santa Rosa;
Sapê;
São Francisco;
Várzea das Moças.