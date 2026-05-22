Vai viajar para a Copa do Mundo? Não esqueça de se vacinar

A expectativa para a Copa do Mundo desse ano já movimenta milhares de brasileiros que pretendem viajar para os Estados Unidos, Canadá e México para assistir os jogos. Mas além de organizar passagens, hospedagens e ingressos, existe outro planejamento que merece muita atenção, os cuidados com a saúde.

Grandes eventos internacionais costumam reunir multidões em aeroportos, estádios, transportes públicos e áreas turísticas, intensificando a exposição a vírus e outros problemas de saúde. Neste ano, o alerta ganhou ainda mais força após o Ministério da Saúde chamar atenção para o risco de aumento de casos de sarampo relacionados às viagens internacionais durante a Copa.

O Ministério da Saúde está promovendo uma campanha de vacinação contra o sarampo voltada aos brasileiros que vão viajar para a Copa.

Leia também:

Família denuncia desaparecimento de corpo em cemitério de São Gonçalo após exumação sem autorização



Não acumula! Gonçalenses apostam na Mega-Sena 30 anos em busca de prêmio de R$ 300 milhões



A ação reforça a importância da imunização como principal medida de proteção individual e coletiva diante do cenário internacional. Isso porque os países que vão sediar a competição (Estados Unidos, México e Canadá) registram surtos ativos da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 70% dos casos das Américas estão nesses três países.

O sarampo é uma doença infecciosa grave, altamente contagiosa, que pode levar a complicações como pneumonia, encefalite e até óbito.

A vacina contra a doença é ofertada gratuitamente pelo SUS para crianças, adolescentes e adultos. Crianças de 6 a 11 meses devem receber a chamada “dose zero”, pessoas de 12 meses a 29 anos precisam de duas doses. Já adultos de 30 a 59 anos devem receber uma dose.

A dica para todos que pretendem viajar para a Copa é conferir o caderno da vacinação antes.