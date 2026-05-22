Jogos Escolares de Niterói batem recorde histórico de escolas inscrita e abrem temporada esportiva nesta sexta-feira (22)

Os Jogos Escolares de Niterói (JEN) terão sua abertura oficial nesta sexta-feira (22), em uma grande celebração na Concha Acústica de Niterói. Mais uma vez, o projeto bateu recorde de participação, com 105 escolas inscritas, consolidando-se como uma das maiores iniciativas de esporte educacional do país. A expectativa para esta edição é reunir cerca de oito mil atletas ao longo da competição, que segue até o dia 18 de dezembro.

Com milhares de jovens atletas participando em diversas modalidades esportivas, o JEN promove integração, inclusão, espírito esportivo e incentivo à prática de atividades físicas entre estudantes de diferentes faixas etárias das redes pública e privada da cidade. As disputas terão início no dia 10 de junho, com os jogos da categoria sub-18.

Além das modalidades tradicionais de quadra e campo, como futsal, basquete, handebol, vôlei, futebol de 7 e futebol de campo, os Jogos também contarão com festivais de modalidades de praia, como beach soccer, handebol de areia, vôlei de praia, altinha, futevôlei, rugby, futmesa e cabo de guerra. O evento ainda reúne modalidades especiais como badminton, basquete 3x3, ginástica rítmica, luta olímpica, natação, skate, tênis de mesa, xadrez, judô, queimado e o tradicional Jenzinho, voltado para crianças da categoria sub-10.

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Promovido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), o projeto vai muito além das competições esportivas. O principal objetivo é contribuir para a formação de cidadãos, estimulando valores como respeito, disciplina, convivência, trabalho em equipe e cultura de paz entre crianças e adolescentes. Neste ano, o tema do JEN será “O futuro pede paz”, reforçando a importância do esporte como ferramenta de transformação social e construção de um futuro mais humano.

A cerimônia de abertura vai reunir estudantes, professores, familiares e representantes das escolas participantes em uma grande celebração marcada pelo desfile das delegações, apresentações especiais e pelo tradicional acendimento da tocha dos Jogos, um dos momentos mais simbólicos do evento. A programação também contará com apresentações dos tradicionais músicos da cidade, com shows dos grupos Nosso Samba e Peralta, prometendo transformar a abertura em uma verdadeira festa do esporte escolar.

O secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, destacou a importância do crescimento do evento.

“É uma alegria ver o JEN crescendo a cada ano e alcançando um número recorde de escolas participantes. O esporte transforma vidas, aproxima os jovens, ensina valores importantes e fortalece a cidadania. A Prefeitura de Niterói segue investindo no esporte como ferramenta de inclusão, educação e formação para nossas crianças e adolescentes”, afirmou o secretário.

Ao longo dos próximos meses, os Jogos Escolares de Niterói irão movimentar diversos espaços esportivos da cidade, fortalecendo cada vez mais o esporte educacional e incentivando a participação dos jovens dentro e fora das quadras.