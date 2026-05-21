Receita vai pagar 8,7 milhões de pessoas no primeiro lote de restituição do imposto de renda de 2026

A consulta para saber se vai receber nesse lote será liberada pela Receita, nessa sexta-feira (22), a partir das 10h - Foto: O São Gonçalo

A consulta para saber se vai receber nesse lote será liberada pela Receita, nessa sexta-feira (22), a partir das 10h - Foto: O São Gonçalo

A Receita Federal vai pagar 8,7 milhões de pessoas no primeiro lote da restituição do imposto de renda desse ano, o maior da história. O fisco vai desembolsar o valor de R$ 16 bilhões com os depósitos que vão ser feitos no dia 29 de maio.

A consulta para saber se vai receber nesse lote será liberada pela Receita, nessa sexta-feira (22), a partir das 10h. Depois desse horário, o contribuinte deve acessar o site da consulta da restituição, informando CPF, data de nascimento e ano da entrega da declaração.

Lembrando que quem entregou o IR até 10 de maio, está concorrendo a uma vaga para receber o dinheiro nessa primeira leva.

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O primeiro lote de restituição vai ser pago majoritariamente aos contribuintes com prioridade legal formado por pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave e educadores.

Entram também no grupo prioritário as pessoas que escolheram fazer a declaração pré-preenchida e pediram a restituição via Pix, ou uma das duas opções. E mesmo entre os prioritários há um fator determinante, quem entrega antes, recebe antes. Depois das prioridades, as restituições são pagas de acordo com a data de envio da declaração.

O primeiro lote será pago no dia 29 de maio, o segundo 30 de junho, o terceiro em 31 de julho e o quarto lote no dia 31 de agosto.

O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda desse ano vai até 29 de maio, dia do pagamento do primeiro lote da restituição.