Mãe compra 14 mil figurinhas do álbum da Copa para filho e viraliza nas redes sociais

Dona de uma livraria e loja geek, Catrini Nunes, de 31 anos, comprou 2 mil pacotes, contendo 14 mil figurinhas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dona de uma livraria e loja geek, Catrini Nunes, de 31 anos, comprou 2 mil pacotes, contendo 14 mil figurinhas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma comerciante de Sombrio, no sul de Santa Catarina, viralizou nas redes sociais após comprar 2 mil pacotes de figurinhas para seu filho completar o álbum da Copa.

Dona de uma livraria e loja geek, Catrini Nunes, de 31 anos, comprou 2 mil pacotes, contendo 14 mil figurinhas, e publicou o vídeo do filho e de dois sobrinhos dela com os pacotes nas redes sociais.

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A publicação já passa de 4,5 milhões de visualizações e mais de 60 mil compartilhamentos.

Catrini comprou na intenção de revender as figurinhas repetidas. O sucesso do vídeo foi tão grande que ela já vendeu todas. Suas lojas venderam mais de 5 mil pacotes desde então.

"Vimos uma oportunidade de vender figurinhas avulsas para facilitar para quem queria completar o álbum. Separamos 2 mil pacotes para abrir e vender as figurinhas avulsas. Meu filho e meus dois sobrinhos compartilham do mesmo álbum, então iríamos completar o álbum deles, e todo o restante seria comercializado na nossa loja", contou ao Portal G1.

Confira o vídeo:





Filho e sobrinhos de Catrine com 2 mil pacotes de figurinhas Reprodução/Redes Sociais/@meu_irmao_down