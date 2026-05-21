Após convocação, Andressa Urach aconselha esposa de Endrick

A produtora de conteúdo adulto Andressa Urach decidiu aconselhar Gabrielly Miranda, esposa do atacante Endrick, convocado para a Copa do Mundo. Em uma mensagem enviada pelo Instagram, Urach alertou a influenciadora sobre o relacionamento dela em meio ao futebol e sugeriu cuidados com dinheiro, redes sociais e rotina do jogador.

"Oi Gabi, não te conheço. Mas conheço o mundo do futebol... tenha sabedoria e guarde o dinheiro de vocês. Nunca sabemos o dia de amanhã... não deixe teu esposo sozinho. Tenha o Instagram dele, localização dele e WhatsApp dele", iniciou Andressa na mensagem enviada.

Na sequência, ela afirmou que "o mundo do futebol é muito sujo" e acrescentou: "Até hoje o único jogador temente a Deus que eu vi foi o Kaká. Já todos os outros são mentirosos... falam de Jesus, mas traem suas esposas".

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Mensagem enviada por Andressa | Foto: Reprodução/Instagram

A mensagem foi enviada logo em um momento onde Gabrielly vive um momento de grande exposição ao lado de Endrick. A influenciadora está grávida do primeiro filho do casal e o atacante acaba de ser convocado para a Copa do Mundo, que será disputada em junho.

Após a repercussão, muitos internautas também teceram seus comentários sobre a situação. "Acho engraçado ela se achar relevante o suficiente pra sair dando conselhos não solicitados... tipo, olha pra vida dela sabe", escreveu uma usuária do X. Em resposta, outro perfil ironizou: "Mas acho (que) por isso ela fala com tanta propriedade. Costumam trair com ela, uma grande parte".