Estudantes da Universo apresentam o IV Seminário de Marketing e Inovação

Os alunos do 3º período dos cursos de administração e ciências contábeis da Universidade Salgado de Oliveira, apresentaram o IV Seminário de Marketing e Inovação, no dia 27 de maio, às 19 horas, no campus de Niterói. O evento propõe um amplo debate sobre os impactos das inovações tecnológicas na gestão pública e privada, discutindo como essas transformações vêm modificando os modelos de negócios, estratégias organizacionais e as relações entre empresas, governo e sociedade.

Como palestrante o evento terá Juliana Benício, mestre em economia e doutora em engenharia de produção pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Juliana é especialista em inovação tecnológica nas áreas de educação, gestão pública e privada, além de professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), atuando como coordenadora de inovação, pesquisa e pós-graduação. Na gestão pública, exerceu o cargo de secretária municipal de inovação, ciência e tecnologia de Niterói.

Juliana Benício será palestrante do seminário | Foto: Divulgação

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O professor Alexandre Nunes, responsável pelo seminário, falou sobre a importância da realização desses eventos dentro das universidades. "É um evento que ajuda muito ao aluno, os futuros profissionais, seja ele de administração, ciências contábeis, publicidade, marketing, e assim por diante, a entenderem a importância desses avanços tecnológicos para as mudanças que se operam nas práticas profissionais e na sociedade como um todo. É preciso que a universidade promova essa aproximação entre o que é a teoria e o que é a prática, entre o que nos pensamos na sociedade e como essa sociedade é impactada com essas novas tecnologias".

"A proposta desse evento é exatamente unir isso, a teoria e prática, mas ao mesmo tempo, ajudar nossos alunos a compreenderam como inovações tecnológicas impactam a sociedade, o mercado de trabalho e a todos nós", finalizou.

