Família de Flordelis cobra ajuda financeira do atual namorado para cobrir despesas médicas

Os problemas de saúde que Flordelis tem apresentado dentro da Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio, têm causado briga entre familiares da pastora. Genro da pastora, o barbeiro Valter Porto mostrou a revolta contra o namorado dela, Allan Soares, e o chamou de “vagabundo”.

Segundo os relatos, ela tem enfrentado crises de ansiedade, convulsões, depressão, desmaios, dores de cabeça, insônia, oscilações de humor, fala enrolada, língua travada e vômitos. Além disso, também estaria com um sério problema na coluna e no quadril que dificulta a locomoção da ex-deputada.

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Em áudios divulgados pelo colunista Ulisses Campbell, do jornal O Globo, Valter Porto acusa o produtor musical de não ajudar financeiramente com o tratamento médico da pastora, que necessita de ortopedista, fisioterapia, colchão ortopédico, tênis adequado e medicamentos para dor. “Você não coça a p… do bolso. Não movimenta pra marcar ortopedista, fisioterapeuta. Quem vai pro parlatório fazer ‘papai e mamãe’ lá é você, seu filho da p…”, disparou o marido de Simone dos Santos Rodrigues, que divide a cela com a mãe.

Ele disse, também, que amigos próximos e familiares estariam bancando as despesas médicas da ex-deputada e ameaça expor supostos bastidores do relacionamento da sogra: “O povo não sabe quem é você, Allan. O pessoal sabe que você é aproveitador. Que você quer mídia. O povo não tem noção do conteúdo que eu tenho guardado comigo”, disse.