Justiça do RJ rejeita nova tentativa da defesa de Jairinho em adiar julgamento no caso Henry Borel

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta terça-feira (19), um recurso da defesa do ex-vereador e ex-médico Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho, que procurava anular provas do caso Henry Borel. O julgamento está previsto para iniciar no dia 25 de maio.

Por votação unânime, os ministros da 5ª Turma rejeitaram o pedido de anulação de um laudo pericial elaborado durante a fase de investigação, que respondia a quesitos apresentados tanto pela polícia quanto pela própria defesa.

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Os advogados de Jairinho argumentaram que o legista responsável pelo laudo teria descartado anotações que registravam procedimentos e vestígios notados no local do crime e na vítima. Eles disseram que há uma quebra da “imparcialidade pericial”. Também alegaram que as fotografias anexadas ao documento não apresentavam identificação de autoria. Com isso, a defesa solicitou um novo adiamento do julgamento do caso Henry Borel.

O relator do caso, ministro Messod Azulay Neto, negou o recurso, afirmando que as anotações pessoais utilizadas pelo legista para chegar às conclusões não precisam ser preservadas, pois não integram o que a lei define como cadeia de custódia. Ele também destacou que não existe ilegalidade quanto à autoria das imagens.

Na segunda-feira (18), a Justiça do Rio de Janeiro já havia negado outro pedido da defesa, que solicitava a suspensão do início do julgamento. A decisão foi tomada pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e assinada pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto.