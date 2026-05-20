Árvore cai no Centro de Niterói causando transtorno no trânsito e falta de energia

Apesar do susto e dos danos causados, o motorista do veículo atingido não ficou ferido - Foto: Reprodução

Apesar do susto e dos danos causados, o motorista do veículo atingido não ficou ferido - Foto: Reprodução

Uma árvore de grande porte caiu na Rua da Conceição, no Centro de Niterói, na manhã desta quarta-feira (20), e causou um grande transtorno para motoristas e pedestres que passavam pela região. O caso ocorreu por volta das 8h.

A árvore acabou atingindo um carro que trafegava pela via no momento e também a rede elétrica, provocando falta de energia em alguns quarteirões nas proximidades, incluindo trechos da Avenida Amaral Peixoto.

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Apesar do susto e dos danos causados, o motorista do veículo atingido não ficou ferido. Por conta da ocorrência, a Rua da Conceição precisou ser interditada causando reflexos em diversas vias e deixando o trânsito completamente travado no Centro.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a remoção da árvore. A NitTrans atua no ordenamento do trânsito, enquanto os técnicos da Enel trabalham para restabelecer o fornecimento de energia na região.