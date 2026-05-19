Homem apontado pela polícia como líder do tráfico na Baixada Fluminense é preso

Uma ação integrada envolvendo equipes do 21ºBPM (São João de Meriti), com informações do Disque Denúncia/RJ, culminou com a prisão de Matheus Gonçalves da Silva, de 25 anos, foragido da Justiça e acusado de tráfico de drogas, na comunidade do Chapadão, na Zona Norte do Rio, nessa terça-feira (19).

Matheus é apontado pela polícia como o segundo homem na hierarquia do tráfico de drogas da Bacia do Éden em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e ligado ao Comando Vermelho e estava escondido no Chapadão, entre os bairros da Pavuna, Ricardo de Albuquerque e Anchieta, na Zona Norte do Rio.

A equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT), sob comando do Oficial de Operações, direcionou a atenção para um corredor onde havia uma porta com o vidro parcialmente aberto. No interior do imóvel encontrava-se Matheus, que franqueou a entrada da equipe, e foi dado voz de prisão, sem que ele oferecesse resistência.

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Após consulta à base de dados do Serviço Reservado, foi constatado em seu desfavor um mandado de prisão, expedido pelo Vara de Execuções Penais (VEP), por estar na condição de Evadido do Sistema Penitenciário, desde outubro de 2023, que se encontrava em cumprimento de regime semiaberto, no momento em que teve sua saída liberada para cumprimento do benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL) e não retornou na data e horário aprazados, onde cumpria pena pelos crimes de Resistência, Associação e Tráfico de Drogas, com regressão cautelar do apenado para o regime fechado.

Cabe ressaltar, ainda, que segundo dados de inteligência do 21º BPM, “Matheus”, teria participado junto chefe do tráfico de drogas da Bacia do Éden, Caio Pereira Cestari, vulgo Ret ou Branquinho do Chapadão, de 34 anos, de um ataque a tiros em setembro de 2025, contra prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, durante ação de retirada de barricadas erguidas pelo crime organizado na Bacia de Éden. O caso ocorreu enquanto a Prefeitura realizava o programa Transforma Meriti: Meu Bairro de Cara Nova, em conjunto com forças de segurança do Estado. Ninguém ficou ferido. Segundo informações, criminosos dispararam contra a comitiva que acompanhava os trabalhos.

Diante dos fatos, o criminoso foi levado à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), para cumprimento do mandado de prisão, e depois dos trâmites legais, Matheus Gonçalves, foi conduzido a uma unidade prisional da SEPPEN RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

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