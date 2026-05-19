Empresa de internet tem veículo incendiado em Itaboraí

Questionada sobre a situação da segurança pública em Itaboraí, a Leste preferiu não se manifestar - Foto: Divulgação

Questionada sobre a situação da segurança pública em Itaboraí, a Leste preferiu não se manifestar - Foto: Divulgação

Um veículo da empresa de internet Leste Telecom foi incendiado na tarde desta terça-feira (19), na Rua Ambrozina Rosa Pinto, no bairro Joaquim de Oliveira, em Itaboraí. O caso aconteceu por volta das 15h.

Segundo informações, um técnico da empresa realizava manutenção na rede de fibra óptica da via quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos utilizavam máscaras e chegaram ao local em uma motocicleta preta sem placa.

Os criminosos mandaram o técnico sair de perto do veículo da empresa. Em seguida, atearam fogo no automóvel e fugiram do local. O funcionário não ficou ferido. A ocorrência foi registrada na 71ª DP de Itaboraí, que vai investigar o caso.

O crime ocorreu a cerca de 200 metros do palco onde serão realizados os shows em comemoração aos 193 anos de emancipação de Itaboraí.

Em nota, a assessoria de imprensa da Leste Telecom informou que o funcionário está bem e recebendo apoio da empresa. A companhia disse ainda que ainda não possui noção total dos prejuízos causados pela ação criminosa, que envolvem um veículo novo da frota, além de equipamentos e materiais utilizados em reparos na rede.

A empresa informou também que está colaborando com as investigações conduzidas pela 71ª DP de Itaboraí. Questionada sobre a situação da segurança pública em Itaboraí, a Leste preferiu não se manifestar.