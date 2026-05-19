Filha de diplomatas morre após ser atropelada na zona sul do Rio

Mariana Tanaka havia desembarcado no Rio no mesmo dia do acidente fatal - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mariana Tanaka havia desembarcado no Rio no mesmo dia do acidente fatal - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mariana Tanaka Abdul Hak, de 20 anos, filha de diplomatas, morreu após ser atropelada por um veículo desgovernado em Ipanema. A jovem, que morava na Europa e tinha desembarcado no Rio no mesmo dia do acidente, foi atingida enquanto transitava em uma calçada no último sábado (16).

Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção após desviar de um ciclista. Além de Mariana, sua mãe, Ana Patrícia Neves Abdul Hak, e um homem não identificado também ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul.

Leia também:

Ataque a mesquita em San Diego deixa cinco mortos nos EUA

Mulher é libertada após ser mantida refém na Pavuna; suspeito fugiu



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Mariana não resistiu e morreu no domingo (17) devido a gravidade dos ferimentos. Já sua mãe, apesar das fraturas, recebeu alta. Não há informações do estado de saúde do homem ferido.

Mariana era filha de Ana Patrícia Neves Abdul Hak, cônsul-adjunta do Brasil em Buenos Aires e do diplomata Ibrahim Abdul Hak Neto, assessor especial da Presidência da República.

O corpo de Mariana será trasladado para São Paulo e o velório e enterro acontecem nesta quinta (21). O caso é investigado pela 14ª DP (Leblon).