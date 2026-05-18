Ataque a mesquita em San Diego deixa cinco mortos nos EUA

Um ataque a tiros em uma mesquita de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, deixou cinco mortos nesta segunda-feira (18), incluindo os dois suspeitos apontados como autores da ação. O caso aconteceu no Centro Islâmico de San Diego e está sendo investigado pelas autoridades americanas.

Segundo a polícia, três vítimas morreram dentro da mesquita durante o atentado. Um segurança do local está entre os mortos. Outras pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico após o ataque.

Os suspeitos, dois jovens de 17 e 18 anos, foram encontrados mortos dentro de um veículo próximo ao centro islâmico. De acordo com a investigação, eles teriam cometido suicídio após os disparos.

A polícia informou que encontrou mensagens islamofóbicas e materiais ligados a discurso de ódio no carro usado pelos suspeitos. O FBI acompanha o caso e trabalha com a hipótese de crime motivado por intolerância religiosa.

Autoridades locais e federais condenaram o atentado e reforçaram a segurança em instituições religiosas da região após o ocorrido.