Escritora de Cabo Frio recebe prêmio internacional de literatura na Colômbia

Após a premiação na Colômbia, a autora seguirá para a Romênia, onde vai representar o Brasil em um Fórum de Economia Criativa - Foto: Divulgação

Após a premiação na Colômbia, a autora seguirá para a Romênia, onde vai representar o Brasil em um Fórum de Economia Criativa - Foto: Divulgação

A escritora e empreendedora cultural Izabelle Valladares, moradora de Cabo Frio, vai representar a cidade em dois eventos internacionais nas próximas semanas. No dia 15 de maio, ela recebe, em Cartagena das Índias, o Prêmio Pan-Americano de Literatura, concedido pela TV Cultural da Colômbia a autores de destaque da literatura latino-americana.

Com 15 anos de carreira e 31 livros publicados em autoria solo, Izabelle se tornou um dos nomes ligados à produção cultural independente da Região dos Lagos. Além da atuação como escritora, ela também desenvolve projetos culturais e ações de incentivo à leitura voltadas ao público jovem.

Após a premiação na Colômbia, a autora seguirá para a Romênia, onde vai representar o Brasil em um Fórum de Economia Criativa. O encontro reúne profissionais de diferentes países para debates sobre mercado editorial, cultura e empreendedorismo criativo.

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Para Izabelle, levar o nome de Cabo Frio para eventos internacionais é também uma forma de valorizar os artistas e produtores culturais da cidade e do Brasil.

“É muito importante poder representar Cabo Frio fora do país e mostrar que temos produção cultural forte e talentos que merecem reconhecimento”, afirmou.

Além da agenda internacional, a escritora também prepara uma ação social em parceria com a Secretaria de Cultura de Cabo Frio. A iniciativa prevê a distribuição de centenas de livros para crianças e adolescentes durante o período de férias escolares, no início de julho.