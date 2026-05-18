Vini Jr se pronuncia pela primeira vez após término com Virginia: 'Foi marcante'

Vini Jr e Virginia anunciaram o término de relacionamento nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Vini Jr e Virginia anunciaram o término de relacionamento nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Vinicius Júnior se pronunciou pela primeira vez após o termino do namoro com Virginia Fonseca. O atacante do Real Madrid realizou uma postagem nas redes sociais nessa segunda-feira (18), onde agradeceu a influenciadora pelos momentos vividos ao lado dela e afirmou que o relacionamento foi marcante.

"Obrigado por tudo. Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado. Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade", iniciou o texto.

Vini Jr. se pronuncia nas redes sociais | Foto: Instagram

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O anúncio do término foi feito por Virginia na última sexta-feira (15). Os dois assumiram publicamente o relacionamento em outubro do ano passado.

Após o término, Fernanda Cristina, mãe de Vinicius, chegou a curtir um comentário publicado por um perfil nas redes sociais onde a ex-nora é chamada de "peso". “Mamãe tá mais feliz. Dá pra ver. Sem um peso. O povo tem que entender que, por mais dinheiro que você tenha, existem pessoas que chegam trazendo peso. Virginia é uma.”

Mãe de Vini Jr curte publicação onde Virginia é chamada de 'peso' por internauta | Foto: Reprodução/Instagram