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Vini Jr se pronuncia pela primeira vez após término com Virginia: 'Foi marcante'

Jogador fez uma postagem falando sobre a separação. Mãe dele, alfinetou ex-nora, colocando mais lenha no polêmico fim do relacionamento

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de maio de 2026 - 16:47
Vini Jr e Virginia anunciaram o término de relacionamento nas redes sociais
Vini Jr e Virginia anunciaram o término de relacionamento nas redes sociais -

Vinicius Júnior se pronunciou pela primeira vez após o termino do namoro com Virginia Fonseca. O atacante do Real Madrid realizou uma postagem nas redes sociais nessa segunda-feira (18), onde agradeceu a influenciadora pelos momentos vividos ao lado dela e afirmou que o relacionamento foi marcante. 

"Obrigado por tudo. Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado. Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade", iniciou o texto. 

Vini Jr. se pronuncia nas redes sociais
Vini Jr. se pronuncia nas redes sociais |  Foto: Instagram

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O anúncio do término foi feito por Virginia na última sexta-feira (15). Os dois assumiram publicamente o relacionamento em outubro do ano passado. 

Após o término, Fernanda Cristina, mãe de Vinicius, chegou a curtir um comentário publicado por um perfil nas redes sociais onde a ex-nora é chamada de "peso". “Mamãe tá mais feliz. Dá pra ver. Sem um peso. O povo tem que entender que, por mais dinheiro que você tenha, existem pessoas que chegam trazendo peso. Virginia é uma.”

Mãe de Vini Jr curte publicação onde Virginia é chamada de 'peso' por internauta
Mãe de Vini Jr curte publicação onde Virginia é chamada de 'peso' por internauta |  Foto: Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca ao lado da ex-sogra, Fernanda
Virginia Fonseca ao lado da ex-sogra, Fernanda |  Foto: Reprodução/Instagram

Tags:

namoro vini jr e virginia

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