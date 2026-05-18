Motorista é preso em flagrante por atropelar e matar uma mulher no Itanhangá

Um motorista foi preso em flagrante por atropelar e matar uma mulher identificada como Valquíria Gomes no Itanhangá, na Zona Sudoeste do Rio, na madrugada deste domingo (17). O homem ainda atropelou outras três pessoas antes de bater em um muro de um posto de gasolina na Rua Itália Fausta.

Segundo testemunhas, o condutor perdeu o controle do carro e colidiu com uma moto. Quatro vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu.

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Os agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados e encaminharam o motorista à 16ª DP (Barra da Tijuca). Em nota, a Polícia Civil disse que ele foi submetido a exame de alcoolemia e apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. O homem foi autuado em flagrante por homicídio culposo provocado por colisão do veículo.