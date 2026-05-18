Presidente Antonio Queiroz é reeleito para a Presidência da Fecomércio RJ

Ao assumir o novo mandato, Antonio Queiroz reafirma o compromisso de manter a entidade próxima dos empresários - Foto: Divulgação/ Fecomércio RJ

Ao assumir o novo mandato, Antonio Queiroz reafirma o compromisso de manter a entidade próxima dos empresários - Foto: Divulgação/ Fecomércio RJ

O presidente Antonio Florencio de Queiroz Junior foi reeleito, juntamente com a nova diretoria da Fecomércio RJ, para o mandato 2026-2030. Em seu discurso, o empresário citou um trecho da música “O que foi feito devera”, de Milton Nascimento, Fernando Brant e Márcio Borges.

A reeleição consolida uma gestão marcada pelo fortalecimento institucional, pela defesa do empresariado fluminense, pelo protagonismo do setor do comércio de bens, serviços e turismo no desenvolvimento econômico do estado e pelo bem-estar da sociedade.

“O Rio tem muito a agradecer a Federação do Comércio. Somos privilegiados de ter acesso a ferramentas que podem ajudar à população e às pessoas que precisam. Existe uma parcela que não tem acesso às mínimas coisas e é por elas que nós trabalhamos.”, declarou em seu discurso.

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Desde sua primeira gestão, iniciada em 2018, Antonio Queiroz ampliou o diálogo com empresários de diferentes segmentos e consolidou a federação como uma das principais interlocutoras junto ao poder público na construção de pautas estratégicas para o Rio de Janeiro.

Na segunda gestão (2022-2026), o turismo ganhou centralidade nas ações do Sistema Fecomércio RJ, impulsionando iniciativas voltadas à retomada econômica, à valorização das potencialidades regionais e à atração de grandes eventos para o estado. Nesse período, a entidade teve papel decisivo no retorno de grandes eventos, como a ABAV Expo e a Fashion Week ao Rio de Janeiro, além de atuar em ações voltadas ao desenvolvimento do interior, promovendo atividades culturais, educacionais e de qualificação profissional por meio do Sesc RJ e do Senac RJ em diversas regiões do estado.

A gestão também ficou marcada pelo avanço das agendas de sustentabilidade, governança e responsabilidade social. Foi na presidência de Antonio Florencio de Queiroz Junior que a Fecomércio RJ passou a integrar o Pacto Global da ONU, reforçando o compromisso do comércio com a ética, a integridade e as melhores práticas de mercado no combate à corrupção. Outro marco importante foi a articulação para a implementação do escritório da ONU Turismo no Rio de Janeiro, iniciativa estratégica para fortalecer a posição do estado como referência internacional no setor.

Ao assumir o novo mandato, Antonio Queiroz reafirma o compromisso de manter a entidade próxima dos empresários e alinhada às transformações econômicas e sociais do estado, assim como fez em sua segunda gestão.