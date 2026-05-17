Policiais salvam bebê de engasgo em São Gonçalo

A equipe médica já aguardava a chegada da viatura após comunicação feita pelo setor de rádio da corporação - Foto: Reprodução

A equipe médica já aguardava a chegada da viatura após comunicação feita pelo setor de rádio da corporação - Foto: Reprodução

Uma bebê de apenas dois meses de vida foi salva por policiais militares do 1º BPM após se engasgar e parar de respirar, na manhã desta sábado (16), no bairro Mutuá, em São Gonçalo.

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De acordo com informações apuradas, a equipe seguia para um chamado quando foi abordada por um motorista de ônibus na Avenida Dezoito do Forte, em frente à 72ª DP. O condutor informou que dentro do coletivo havia uma recém-nascida engasgada e sem conseguir respirar, enquanto a mãe da criança pedia socorro desesperadamente.

Os policiais do 1º BPM, com apoio de agentes do PATAMO 2, colocaram imediatamente a bebê e a mãe na viatura e seguiram em máxima prioridade para o Pronto Socorro Infantil Darcy S. Vargas, no bairro Zé Garoto.

Durante o trajeto, um dos policiais percebeu que a criança já estava ficando roxa e iniciou manobras respiratórias para tentar reanimá-la. A equipe médica já aguardava a chegada da viatura após comunicação feita pelo setor de rádio da corporação.

A bebê, identificada como Cecília Rodrigues, foi atendida na unidade hospitalar, onde o pediatra responsável pelo caso conseguiu estabilizar e salvar a vida da criança.

Após o atendimento, a ocorrência foi registrada na delegacia.