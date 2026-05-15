Novo comandante do CPAm promete reforço no combate à soltura de balões

Aos 50 anos, o oficial acumula mais de três décadas de experiência na segurança pública - Foto: Layla Mussi

Aos 50 anos, o oficial acumula mais de três décadas de experiência na segurança pública - Foto: Layla Mussi

Com a chegada do período de festas juninas e o aumento das ocorrências envolvendo soltura de balões, o novo comandante do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), coronel Rubens Peixoto, afirma que uma das prioridades da unidade será reforçar as ações de fiscalização e investir na conscientização da população sobre os riscos da prática criminosa.

Aos 50 anos, o oficial acumula mais de três décadas de experiência na segurança pública. Ele entrou para a Polícia Militar aos 18 anos, após passagem pelo Exército Brasileiro, e construiu uma trajetória marcada por atuações em diferentes áreas da corporação, incluindo tropas de ações especiais e operações com cães. Ao longo da carreira, comandou 16 unidades e se destacou também no meio acadêmico da PM.

Apesar de ser a primeira vez à frente de uma unidade em São Gonçalo, o coronel afirma que já conhece bem a realidade da região por ter atuado em operações no município em diferentes momentos da carreira.

Agora no comando do CPAm, ele afirma que o foco será ampliar a integração entre as unidades da Polícia Militar e fortalecer as ações preventivas, principalmente nesta época do ano, quando aumenta o número de denúncias relacionadas à fabricação e soltura de balões.

“Queremos que a unidade esteja cada vez mais integrada com as outras áreas da Polícia Militar. Já nessa primeira semana de comando deu para perceber que conseguimos desenvolver um trabalho que abrange diferentes frentes do CPAm”, afirmou.

O comandante destacou que a fiscalização será intensificada nos próximos meses, período considerado crítico para esse tipo de crime ambiental.

“A gente pode fiscalizar, apreender materiais e agir de forma preventiva, mas a conscientização da população é fundamental. O balão parece algo cultural para muita gente, mas representa risco real de incêndios, acidentes e até mortes”, explicou.

Além do perigo para áreas de mata e residências, a prática também coloca em risco aeroportos, redes elétricas e motoristas em rodovias.

Segundo o coronel, as denúncias continuam sendo uma das principais ferramentas para combater grupos envolvidos na fabricação e soltura de balões.

Com experiência em comandos operacionais e passagens por diferentes batalhões, Rubens Peixoto afirma que pretende manter uma atuação próxima das equipes nas ruas e integrada com outros órgãos de segurança e setores da sociedade civil.

“Não existe segurança pública feita de forma isolada. Precisamos trabalhar junto com outras unidades, outros órgãos e também com a sociedade. Esse é o caminho para conseguir resultados mais efetivos”, concluiu.