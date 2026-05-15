José Dirceu é diagnosticado com linfoma

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) foi diagnóstico com um linfoma, segundo o boletim médico do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira (15). De acordo com a unidade, ele se encontra em boas condições clínicas e permanecerá internado para iniciar o tratamento específico.

Os linfomas são um tipo de câncer do sistema linfático, uma rede de vasos e gânglios que integra o sistema imunológico e tem conexão com o sistema circulatório.

Em março, Dirceu anunciou, em visita a Campinas (SP), a candidatura a deputado federal para as eleições deste ano. O petista não disputa uma eleição há 24 anos.

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Segundo ele, o retorno às urnas busca aumentar a bancada paulista do partido no Congresso e dar palanque ao presidente Lula no estado. "Nosso papel é fazer uma campanha em São Paulo, porque aqui o Lula ganhou a eleição de 2022, quando ele tirou 4 milhões de votos do Bolsonaro. Então nós queremos tirar 5, 6 do Flávio", disse na ocasião.

"E queremos disputar o governo com o Tarcísio. Acho que é muito importante o PT disputar esse governo de São Paulo com uma proposta para enfrentar o Tarcísio para valer", disse o político.

Em 2002, José Dirceu foi eleito para deputado federal, recebendo um total de 556.563 votos e foi o segundo candidato mais votado para o cargo. Após isso, deixou a Câmara Federal para assumir a Casa Civil de Lula, mas saiu em junho de 2005 em meio ao mensalão, um esquema ilícito de arrecadação de recursos para pagar parlamentares.

Ao voltar ao Congresso, José Dirceu teve o mandato cassado em dezembro de 2005 e, em 2012, chegou a ser condenado pelo mensalão e cumpriu pena. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu perdão de pena ao petista.