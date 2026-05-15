Clin promove atividades especiais em comemoração ao Dia do Gari

A homenagem ganha ainda mais significado em 2026, já que Niterói completa dez anos consecutivos na liderança do ranking estadual do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU) - Foto: Divulgação

A homenagem ganha ainda mais significado em 2026, já que Niterói completa dez anos consecutivos na liderança do ranking estadual do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU) - Foto: Divulgação

Em celebração ao Dia Nacional do Gari, comemorado em 16 de maio (sábado), a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) realizou, nesta sexta-feira (15), uma programação especial nas instalações esportivas na antiga Concha Acústica. A homenagem ganha ainda mais significado em 2026, já que Niterói completa dez anos consecutivos na liderança do ranking estadual do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU).

A iniciativa foi dedicada aos profissionais responsáveis por manter a cidade limpa diariamente. Professores de Educação Física do projeto Clin Social e do programa de ginástica laboral da Companhia conduziram atividades esportivas e recreativas, promovendo integração, lazer e bem-estar aos colaboradores.

Ao longo da tarde, os garis participaram de partidas de futebol, vôlei e basquete, além de brincadeiras como queimada e pique-bandeira. A proposta foi proporcionar momentos de descontração, valorização e reconhecimento aos trabalhadores.

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O presidente da Clin, Acílio Borges, ressaltou a importância da homenagem aos profissionais da limpeza urbana. “Esta comemoração é mais do que merecida. Os cidadãos niteroienses reconhecem a excelência do trabalho realizado pelos garis, que vai muito além da varrição. Faça sol ou chuva, dia ou noite, eles estão presentes nas ruas com dedicação, contribuindo diariamente para a saúde pública e a qualidade de vida da população. Desta vez, pensamos em atividades voltadas para a saúde. Foi uma tarde marcada por lazer, bem-estar, alegria e reconhecimento”, afirmou Acílio Borges.

A programação contou ainda com recreação dançante e música ao vivo com o Bloco Viva Batuque, que animou o público durante toda a celebração. As atividades foram organizadas em formato de circuito, permitindo que os participantes escolhessem as modalidades de maior interesse. A cada meia hora, também foram realizados sorteios de brindes.

Há 19 anos na Clin, o gari Marcos Domingues participou das partidas de futebol e destacou a importância da iniciativa.

“A atividade que a Companhia promoveu aqui hoje foi diferente, focada no esporte. Todo mundo conseguiu interagir, brincar e se distrair”, contou Marcos.

Para completar a comemoração, foram oferecidos lanches saudáveis, como sanduíches naturais, frutas e sucos. O tradicional sanduíche natural de Niterói foi reconhecido recentemente como patrimônio cultural e gastronômico da cidade, por meio da Lei nº 4.114, de 28 de abril deste ano.

A gari Suellen Moreira, que atua no terceiro distrito e trabalha há 16 anos na Clin, aproveitou a aula de dança e aprovou a confraternização.

“Adorei a atividade recreativa. Gosto muito de dançar e é importante para a gente, que trabalha tanto, se exercitar também. Essa confraternização em comemoração ao nosso dia foi ótima. Pudemos estar com nossos colegas e aproveitar bastante”, disse Suellen.

O evento foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói, representada pelo secretário Luiz Carlos Gallo, e com a Fundação de Arte de Niterói (FAN).