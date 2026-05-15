Parque Rural de Niterói recebe campeonato hípico com provas de salto e entrada gratuita
Evento no Engenho do Mato reúne cavaleiros e amazonas de diferentes níveis e reforça o crescimento do hipismo no município
O Parque Rural, equipamento da Prefeitura de Niterói, vai realizar, neste sábado (16), o Campeonato Hípico do Parque Rural de Niterói. O evento acontecerá das 8h às 16h e vai reunir atletas, amazonas, cavaleiros e apaixonados pelo esporte equestre em um dia dedicado às provas de salto e ao incentivo à prática do hipismo na cidade.
Com entrada gratuita, a competição será realizada pela Prefeitura de Niterói e pelo Centro Hípico Monte Verde e contará com categorias para diferentes níveis de experiência, promovendo a integração entre competidores iniciantes e praticantes mais experientes da modalidade.
A iniciativa reforça o crescimento das atividades equestres no Parque Rural de Niterói, ampliando o calendário esportivo do espaço e consolidando sua vocação como centro de eventos, formação e incentivo ao universo rural e hípico no município.
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A programação inclui a participação de escolas de hipismo da região, centros hípicos e da Cavalaria da Polícia Militar (RPMONT), além de outras parcerias que contribuem para o fortalecimento do esporte na cidade, que já conta com atletas de destaque no cenário nacional do hipismo clássico.
“O campeonato também busca estimular novos atletas, incentivar a prática esportiva e aproximar a população do hipismo, modalidade que cresce cada vez mais na região”, destaca Ana Machado, diretora do Parque Rural.
Serviço:
Campeonato Hípico do Parque Rural de Niterói
Data: 16/05
Hora: 8h às 16h
Local: Parque Rural de Niterói
Entrada Gratuita
As inscrições e informações podem ser obtidas diretamente com a organização do evento.