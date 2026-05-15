Confira a previsão do tempo para o fim de semana; Inmet alerta para a possibilidade de temporais

Há previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia - Foto: Divulgação/ Tânia Rêgo/Agência Brasil

Há previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia - Foto: Divulgação/ Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta sexta-feira (15) um alerta meteorológico para risco de tempestades, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo no Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. Apesar da instabilidade prevista para o fim de semana, as temperaturas continuam elevadas nas três cidades.

Segundo o aviso de nível 1, em uma escala de três níveis de severidade, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60km/h e possibilidade de queda de granizo. O alerta tem início neste sábado (16) e segue até as 23h59 de domingo (17).

No sábado (16) a temperatura deve variar entre mínima de 20°C e máxima de 29°C, mantendo estabilidade ao longo do dia. No domingo (17), o cenário permanece semelhante, com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas. As temperaturas devem variar entre 20°C e 31°C, com leve máxima.

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Em Niterói e São Gonçalo, a sexta-feira (15) também será marcada por tempo instável. As temperaturas devem variar entre mínima de 21°C e máxima de 27°C. Durante a manhã, o céu permanecerá com muitas nuvens e ventos fracos de noroeste a norte. À tarde, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. À noite, o tempo seguirá instável, com possibilidade de chuva isolada e ventos fracos.

No sábado (16), a instabilidade continua nas duas cidades. A mínima prevista é de 22°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. Pela manhã, há previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. À tarde, o cenário segue com chuva e trovoadas isoladas. Já durante a noite, são esperadas pancadas de chuva, com ventos fracos. No domingo (17), o céu deve permanecer nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. As temperaturas variam entre 22°C e 33°C.