Acidente com caminhão deixa três mortos na região serrana do Rio; veja o vídeo

As imagens das câmeras de segurança mostram o caminhão descendo em alta velocidade pouco antes da batida - Foto: Divulgação

As imagens das câmeras de segurança mostram o caminhão descendo em alta velocidade pouco antes da batida - Foto: Divulgação

Um acidente envolvendo um caminhão deixou três pessoas mortas na manhã desta quinta-feira (14), na RJ-150, estrada que liga Nova Friburgo ao distrito de Amparo, na Região Serrana do Rio. O caso aconteceu na altura da Parada Folly e foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo informações, o caminhão perdeu o controle em um trecho de descida e atingiu pelo menos três veículos antes de tombar às margens da pista. Dois carros estavam estacionados no momento da colisão. No terceiro veículo havia quatro ocupantes; três deles morreram ainda no local.

Uma mulher que caminhava por uma rua lateral também foi atingida durante o acidente. Ela foi socorrida com fratura exposta e encaminhada para atendimento médico.





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As imagens das câmeras de segurança mostram o caminhão descendo em alta velocidade pouco antes da batida. O motorista e dois ajudantes chegaram a pular do veículo ainda em movimento. Os auxiliares sofreram ferimentos leves. Já o estado de saúde do condutor não foi divulgado até o momento.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária e da perícia estiveram no local. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.